Что такое ВВ-шампунь и почему его стоит попробовать

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Что такое ВВ-шампунь и почему его стоит попробовать
Что такое ВВ-шампунь и почему его стоит попробовать / IStock

Здоровые и красивые волосы – залог отличного вида каждой женщины. Тогда даже обычная укладка выглядит роскошно, а прическа держит форму в течение всего дня.

Специалисты по всему миру активно работают, чтобы именно их средства подходили каждой женщине. В течение нескольких лет они создали десятки новинок, которые впоследствии оказались на прилавках магазинов. Однако не все средства, особенно шампуни, соответствуют ожиданиям. Ломкие и секущиеся волосы продолжают выглядеть некрасиво, а волосы жирнеют очень быстро.

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После длительных поисков каждая женщина все же может найти косметическое средство, которое поможет ее волосам выглядеть великолепно. Однако иногда эту задачу можно облегчить, выбрав шампунь, который не только подойдет любому типу волос, но и будет иметь комплексный эффект. Так, средство из серии ВВ от "Витэкс" относится именно к такой категории.

По словам производителя, шампунь позволяет получить 12 эффектов, которые заметны после первых же дней использования. В частности, средство эффективно очищает, укрепляет корни, стимулирует рост, нормализует гидробаланс кожи головы, восстанавливает волосы и устраняет проблему ломкости. Кроме этого, после использования ВВ-шампуня волосы становятся шелковистыми и блестящими, а о секущихся кончиках впоследствии можно забыть.

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В то же время все женщины, которые имеют не густые волосы, благодаря ВВ-шампуню с легкостью смогут укладывать их. После мытья головы прическа будет выглядеть объемно, а ломкие и спутанные волосы останутся в прошлом.

Стоит отметить, что на красоту волос влияют не только косметические средства, но и правильное их применение. Перед процедурой расчешите волосы гребнем. После этого промойте их теплой водой. На мокрые волосы нанесите ВВ-шампунь, после чего массируйте голову до образования пены. Тщательно смойте ВВ-шампунь теплой проточной водой.

 

 

via GIPHY

Полезные советы по использованию ВВ-шампуня:.

  • Много – не всегда эффективно. Не нужно выливать полбутылки шампуня за один раз. ВВ-шампунь достаточно экономный, а одной упаковки хватает на почти 2 месяца. Для коротких волос используйте каплю диаметром 1 – 2 сантиметра, для длинных – вдвое больше.
  • Не трите волосы во время мытья. Для эффективной очистки и восстановления нужно легко массировать их.
  • Тщательно смывайте средство проточной водой. Эксперты рекомендуют это делать до 5 минут. Таким образом ВВ-шампунь смоется с волос, а его эффект будет более ощутимым.
  • Результат от использования ВВ-шампуня усиливается, если дополнить его кремом из этой серии или же бальзамом.

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Теги: LifeStyle Красота Секреты красоты и молодости
Источник: 24 Канал
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