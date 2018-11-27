Как улучшить рост волос в домашних условиях: эффективные советы

Естественным украшением человека являются здоровые и блестящие волосы. Нормальное состояние волос должно характеризоваться мягкостью, эластичностью и густотой. Однако у многих встречается сухость, ломкость, иссечение кончиков, от чего теряется опрятный вид волос.

Причины замедления роста волос заключаются в проблемах со здоровьем. На рост волос влияет работа внутренних органов, нервной и эндокринной систем. Кроме того, росту волос препятствует плохое питание и недостаточное количество важных витаминов и микроэлементов.

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Чтобы волосы не выпадали, а становилиь густыми, необходимо следить за своим ежедневным рационом. Самое главное – это белки и железо. Белок содержится в курином мясе, нежирной говядине, сыре, бобовых растениях. А железо – в печени, фасоли, птице, горохе, кураге, изюме, орехах, черном хлебе грубого помола. Специалисты советуют ежедневно добавлять в ежедневный рацион овощи и фрукты.

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Для того, чтобы улучшить состояние волос и придать ему прочности, недостаточно придерживаться только правильного питания. Стоит обратить внимание на средства ухода (шампунь, бальзам, маска, сыворотка), ведь именно они будят "спящие" луковицы волос, разгоняют кровообращение на волосяной части головы и насыщают волосы микроэлементами, укрепляя и улучшая их внешний вид.

Косметическая индустрия предлагает множество различных средств ухода за волосами. Шампунь, в первую очередь, должен соответствовать типу волос. Если вы решили заняться активным отращиванием, то выберите шампунь, который будет способствовать именно росту волос. Кроме шампуня нужно использовать маску, кондиционер или бальзам. Желательно, чтобы все косметические средства были одной линейки, чтобы компоненты не конфликтовали между собой.

Правильно подобранный шампунь способен быстро решить конкретную проблему. Линия шампуней "Mezo Hair Complex" от Bielita-достойная альтернатива мезоинъекциям кожи головы, которая позволит достичь эффекта посещения парикмахерского салона, не выходя из дома.

Средства для волос "Mezo Hair Complex" – это настоящий коктейль энергии и красоты, что наполняет волосы живительной силой, восстанавливает их от корней до самых кончиков, придает гладкость, шелковистость и объем.

Активные компоненты, содержащиеся в средствах для волос (шампунь, маска, бальзам, сыворотка), стимулируют рост новых волосяных луковиц, обновляют корни, останавливают выпадение волос и стимулируют его рост. Гиалуроновая кислота восстанавливает водный баланс кожи головы, придает волосам здоровый и ухоженный вид.

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Сбалансированный мультивитаминный комплекс (витамины А, Е, H, PP, группы B), оздоравливает кожу головы, насыщает волосы витаминами, делает его сильным и блестящим. Аргинин и кофеин усиливают кровообращение в коже головы, восстанавливают структуру волоса, делая его сильным и устойчивым к ломкости.

Правильное мытье волос

1. Перед мытьем головы надо тщательно расчесать волосы. Это позволит вымыть чешуйки отмерших клеток кожи, число которых после расчесывания увеличивается.

2. Шампунь сначала нужно наносить не на волосы, а на кожу головы. Во время намыливания двигайтесь от корней волос к кончикам.

3. Мытье волос рекомендуется сочетать с массажем головы. Массаж при втирании мыльной пены способствует усилению кровообращения, улучшая местный обмен в тканях.

Почему шампунь считается важным компонентом для полного восстановления волос и их роста?

– эффективно очищает волосы и кожу головы;

– питает и укрепляет корни;

– стимулирует рост;

– нормализует баланс кожи головы;

– наполняет волосы жизненной силой;

– восстанавливает поврежденные волосы;

– защищает от ломкости и секущихся кончиков;

– повышает эластичность и прочность;

– увеличивает блеск;

– устраняет эффект "непослушных" волос;

– создает антиоксидантную защиту;

– придает волосам мягкость и гладкость.

После мытья головы шампунем необходимо использовать еще и бальзам или сыворотку для волос. В таком случае они легче расчесываются, не спутываются, не ломаются и выпадают значительно меньше.

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