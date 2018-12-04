Почему стоит попробовать ВВ-крем для волос: убедительные данные

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Почему стоит попробовать ВВ-крем для волос: убедительные данные
/ IStock

Весь мир активно использует современные разработки и инновационные методы. Исключением не становится сфера моды и красоты, где каждый год презентуют новые средства для ухода за собой. Да, ВВ-крем для волос уже оценили миллионы красавиц в мире. Теперь же новинка стремительно покоряет украинский рынок.

Жизнь современной женщины перенасыщена ежедневными заботами и хлопотами. Поэтому уход за собой иногда становится бременем, на которое всегда не хватает времени. В таком случае поход в салон красоты или парикмахерскую превращается в настоящий ритуал.

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На помощь приходят эксперты, которые каждый год ошеломляют всех красавиц мира новинками, облегчающими процесс ухода за собой. Одним из инновационных средств является ВВ-крем для волос от "Витэкс".

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Что такое ВВ-крем для волос и почему им стоит пользоваться

В самом названии косметического средства разработчики анонсировали эффект от самой процедуры. Аббревиатура означает "beauty balm", что в переводе с английского – бальзам красоты. За последние годы ВВ-крем стал своеобразным эликсиром, который с легкостью может заменить десятки косметических средств и походов в салоны красоты.

Восстановление волос ВВ-кремом не требует много усилий, однако результат от этой процедуры поражает. Сухие и поврежденные волосы за считанные дни становится послушными и шелковистыми, а обычная укладка имеет заметный объем. Кроме этого, крем не смывается, поэтому в течение длительного времени он питает волосы, укрепляет и устраняет ломкость.

Как пользоваться ВВ-кремом для волос

Стоит отметить, что многие косметологи и парикмахеры используют ВВ-крем в работе. Все потому, что после него волосы еще долгое время получают необходимое питание и выглядят прекрасно. По этой причине женщины возвращаются к своему мастеру с просьбой повторить процедуру.

Однако позаботиться о своих волосах можно и в домашних условиях, сэкономив при этом немало средств.

Начните процедуру с мытья головы. На влажные или чистые сухие волосы нанесите ВВ-крем от "Витэкс". Распределите средство на всю длину – от корней и до кончиков. Не смывайте его, при этом продолжите процедуру укладкой с помощью фена, выравнивателя или плойки. При этом вам совсем не нужно переживать за состояние здоровья волос: благодаря микроэлементам ВВ-крем не только питает, но и имеет термозащиту. Поэтому частое использование плойки не испортит красоту волос.

Выглядеть прекрасно и ухоженно – просто! Стоит только найти правильные косметические средства, которые помогут вам в этом.

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Теги: LifeStyle Красота Секреты красоты и молодости
Источник: 24 Канал
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