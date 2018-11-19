Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи

Правильний догляд за шкірою обличчя – основа ідеального вигляду кожної жінки. Відтак всі красуні світу ще з підліткового віку вчаться очищувати пори, звертаючись за порадами до косметолога. Однак зробити це можна і в домашніх умовах.

Кожна жінка прагне виглядати ідеально, тому щороку витрачає тисячі гривень на косметику та лікувальні засоби, які допомагають їй підтримувати здоров'я шкіри та омолоджувати її.

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Мабуть, найбільш наполегливо красуні прагнуть позбутись від почервоніння, вугрів та чорних цяток, які виглядають непривабливо. Усі ці проблеми можна з легкістю замаскувати за допомогою косметики, однак від цього стан шкіри тільки погіршується.

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Здебільшого, зіткнувшись з вуграми та чорними цятками, українки одразу ж починають наносити на проблемні ділянки чимало засобів, які в результаті шкодять їм, або посилено труть шкіру в надії, що пори таким чином очистяться. Однак від такого механічного впливу страждає краса шкіри.



Як очистити пори обличчя / Unsplash

Косметологи переконують, що тільки правильний догляд за обличчям та щотижневе очищення пор допоможуть зберегти привабливість шкіри та уникнути зайвих клопотів і походів до лікарів. Для ефективного результату процедури варто повторювати не більше, ніж 1-2 рази на тиждень.

Як очистити пори обличчя в домашніх умовах

Одним із ефективних способів очищення шкіри є гарячий компрес. Таким методом користувались задовго до появи б'юті-салонів. Для цього у гарячу воду занурте чистий рушник, добре викрутіть його та поставте на очищене від будь-якої косметики обличчя (використовуйте не надто гарячу воду, щоб не обпекти шкіру рук та лиця). Протримайте компрес, поки він охолоне.

Після процедури вмийте обличчя ледь теплою водою, щоб очистити розпарені пори, а потім холодною, аби їх закрити. Такий простий спосіб допоможе глибоко очистити шкіру та зменшити кількість чорних цяток. При цьому не варто вичавлювати вугрі, адже при неправильному підході можна занести на шкіру інфекцію.



Очищувати шкіру обличчя потрібно правильно / Usplash

Мабуть, найдієвішим та найпростішим способом очищення шкіри є використання засобів з бамбукового чорного вугілля Black Clean від "Вітекс". Компоненти масок притягують забруднення шкіри, токсини, надлишки шкірного жиру та з легкістю виводять їх.

Нанесіть засіб для очищення шкіри на вологе обличчя та залиште його на кілька хвилин. Після цього круговими рухами помасуйте шкіру, особливу увагу приділяючи зоні носу та підборіддю. Не наносьте пінку чи маску Black Clean навколо очей. Ретельно змийте засіб протічною водою та промокніть чистим рушником. Для ефективного очищення пор та виведення токсинів повторюйте процедуру 1-2 рази на тиждень.

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До трійки кращих засобів для очищення шкіри є оцтово-лимонна маска. Перед процедурою змішайте в чистій скляній посудині столову ложку лимонного соку, білок з двох яєць та чайну ложку оцту. Нанесіть суміш на обличчя та залиште на 5-10 хвилин. Після цього змийте маску теплою водою. Повторюйте процедуру не частіше 1 разу на тиждень, бо така маска сушить шкіру та при надмірному використанні може викликати подразнення.

Корисні поради для догляду за шкірою обличчя:

1. Щоранку перед вмиванням ретельно мийте руки з милом та ніколи не торкайтесь обличчя брудним рушником або руками.

2. Не повторюйте процедури з очищення пор частіше, аніж 2 рази на тиждень, бо така активність може тільки нашкодити. Окрім цього, після кожної процедури вмивайте обличчя спершу теплою, а потім холодною водою.

3. Після процедур в жодному разі не тріть шкіру, а легко промокніть вологу чистим рушником. В іншому випадку омертвілі частинки шкіри можуть потрапити в розширені пори.

4. Перегляньте свій раціон. Часто проблеми зі шкірою виникають при не збалансованому харчуванні.