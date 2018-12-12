Как купить пылесос и не прогадать с выбором: подсказки для потребителей

Сделать свой дом чистым и безопасным в мире современных технологий не сложно – достаточно каждый раз убирать с помощью хорошего пылесоса. Однако, как выбрать действительно эффективную модель? Ведь сейчас на рынке очень большое предложение этой продукции.

Подсказкой для потребителей является специальная маркировка пылесосов. Ведь с 14 июля этого года в Украине вступил в силу закон об обязательной энергомаркировке всех пылесосов.

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Что означают буквы на маркировке

Согласно новому закону, все производители будут маркировать свои пылесосы энергоэтикетками, независимо от торговой марки или страны-производителя. Именно на этой этикетке содержится вся важная информация о характеристиках конкретной модели пылесоса.

В частности, на этикетке вы можете увидеть различные буквы, от А до G. Это классы эффективности, где А – самый высокий класс, дальше уровни B, C и так далее. Соответственно G – самый низкий рейтинг эффективности.

Важнейшие критерии в выборе пылесоса

Ранее существовал стереотип: чем мощнее устройство, чем больше у него Ватт (потребление энергии) – тем он лучший. Но на примере энергоэффективных лампочек, можно убедиться, что эффективность важнее мощности. Так, современная ЛЕД-лампа светит ярче, работает дольше, при этом потребляет меньше энергии. То же самое касается бытовой техники, в том числе и пылесосов.

Одним из важнейших критериев в выборе пылесоса, безусловно, является качество уборки. В пылесосе их даже две: качество уборки твердых покрытий (плитки, ламината) и качество уборки ковров.

Еще один не менее важный критерий качества уборки – это фильтрация. Ведь именно мелкая пыль является основным врагом нашего здоровья и возбудителем множества аллергических заболеваний и болезней дыхательных путей. Особенно опасно это для детей. Сейчас образцовым считают стандарт HEPA – высокоэффективная фильтрация воздушных частиц. Фильтры такого типа захватывают и удерживают не только частицы пыли, шерсти животных и другой мелкой грязи, но даже бактерии и вирусы, возбудителей астмы и аллергии. Вся эта "мешанина" оседает в пылесборнике, а наружу выходит чистый и полезный воздух.

Также важным является класс энергоэффективности. Оказывается, для сверхэффективной работы пылесоса достаточно 550-750 ВТ потребляемой энергии. Благодаря этому вы заботитесь об окружающей среде и даже имеете возможность сэкономить средства, а пылесос будет служить вам намного дольше. Поскольку при такой потребляемой мощности не перегружается мотор.

Ну и следует учитывать громкость работы. Ведь, чем тише устройство работает, тем лучше. Тогда он не мешает разговаривать с близкими, слушать музыку или смотреть фильм. Лучшие экземпляры пылесосов имеют 64-67дЦб. Уровень шума таких пылесосов не превышает громкость обычного разговора.

Как выбрать лучшую модель

Каждый из вышеперечисленных критериев получает оценку буквой от A до G. Поэтому если коротко – нужно искать буквы "А" на этикетке. И чем больше их будет на маркировке, тем качественнее конкретная модель пылесоса.

Соответственно, самой качественной моделью является пылесос, который имеет 4 буквы "А" на маркировке. Это означает, что модель лучше убирает на твердых поверхностях, коврах, выпускает чистый воздух и экономит вашу электроэнергию.

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