Як купити пилосос і не прогадати з вибором: підказки для споживачів

Зробити свій дім чистим та безпечним у світі сучасних технологій не складно – достатньо щоразу прибирати за допомогою хорошого пилососа. Однак, як обрати справді ефективну модель? Адже нині на ринку дуже велика пропозиція цієї продукції.

Підказкою для споживачів є спеціальне маркування пилососів. Адже з 14 липня цього року в Україні набув чинності закон про обов’язкове енергомаркування всіх пилососів.

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Що означають букви на маркуванні

Відповідно до нового закону, всі виробники мають маркувати свої пилососи енергоетикетками, незалежно від торгової марки чи країни-виробника. Саме на цій етикетці міститься вся важлива інформація про характеристики конкретної моделі пилососа.

Зокрема, на етикетці ви можете побачити різні літери, від А до G. Це класи ефективності, де А – найвищий клас, далі рівні B, C і так далі. Відповідно G – найнижчий рейтинг ефективності.

Найважливіші критерії у виборі пилососа

Раніше існував стереотип: що потужніший пристрій, що більше в нього Ватт (споживання енергії) – то він кращий. Але на прикладі енергоефективних лампочок, можна переконатись, що ефективність важливіша за потужність. Так, сучасна ЛЕД-лампа світить яскравіше, працює довше, при цьому споживає менше енергії. Те ж саме стосується побутової техніки, зокрема й порохотягів.

Одним із найважливіших критеріїв у виборі пилососа, безумовно, є якість прибирання. У пилососі їх навіть дві: якість прибирання твердих покриттів (плитки, ламінату) та якість прибирання килимів.

Ще один не менш важливий критерій якості прибирання – це фільтрація. Бо саме дрібний пил є основним ворогом нашого здоров`я та збудником безлічі алергічних захворювань і хвороб дихальних шляхів. Особливо небезпечно це для дітей. Нині взірцевим вважають стандарт HEPA - високоефективна фільтрація повітряних часточок. Фільтри такого типу захоплюють та утримують не лише часточки пилу, шерсті тварин та іншого дрібного бруду, а й навіть бактерії і віруси, збудники астми та алергії. Уся ця "мішанка" осідає в пилозбірнику, а на зовні виходить чисте та корисне повітря.

Також важливим є клас енергоефективності. Виявляється, для надефективної роботи порохотяга достатньо 550-750 ВТ споживчої енергії. Завдяки цьому ви дбаєте про навколишнє середовище та навіть маєте нагоду заощадити кошти, а пилосос служитиме вам набагато довше. Бо за такої споживчої потужності не перевантажується мотор.

Ну і варто зважати на гучність роботи. Адже, що тихіше пристрій працює, то краще. Тоді він не заважає розмовляти з близькими, слухати музику чи дивитись фільм. Найкращі примірники порохотягів мають 64-67дЦб. Рівень шуму таких пилососів не перевищує гучність звичайної розмови.

Як обрати найкращу модель

Кожен із вище перелічених критеріїв отримує оцінку буквою від A до G. Тож якщо коротко – потрібно шукати букви "А" на етикетці. І чим більше їх буде на маркуванні, тим якіснішою є конкретна модель пилососа.

Відповідно, найякіснішою моделлю є пилосос, що має 4 букви "А" на маркуванні. Це означає, що модель найкраще прибирає на твердих поверхнях, килимах, випускає чисте повітря та заощаджує вашу електроенергію.

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