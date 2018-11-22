Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною

Голлівудська усмішка – це мрія кожного! Для цього потрібні не лише білосніжні, а й здорові та міцні зуби. За статистикою, основна причина втрати зубів відбувається через недостатній догляд, тому пропонуємо згадати обов'язкові правила, щоб зробити усмішку ідеальною.

Правила догляду за зубами

Гігієна рота

Для ідеальних зубів потрібно ретельно дбати про якісну гігієну рота – це важливий процес для профілактики різних захворювань зубів і ясен. Багато бактерій залишається у верхній частині рота і язика, тому вони можуть викликати неприємний запах. Для того, що запобігти цьому, стоматологи рекомендують приділяти гігієні рота мінімум 1 хвилину.

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Чистість зуби мінімум два рази протягом дня

Чищення зубів один раз у день – недостатньо для якісної гігієни зубів. Потрібно робити це не менше двох разів. Процес ретельного чищення займає 2-3 хвилини мінімум, адже важливо вичищати кожну ділянку.

Правильна зубна щітка

Для вибору зубної щітки потрібно враховувати особливості ясен і зубів. Так, важливим критерієм для вибору є саме жорсткість зубної щітки. Найпопулярнішими є 3 види зубних щіток: м'яка, середнього ступеня жорсткості і жорстка.

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За рекомендаціями стоматологів, змінювати зубну щітку потрібно принаймні кожні три місяці, щоб запобігти зростанню бактерій.



Для догляду за зубами потрібно обрати правильну зубну щітку / Unsplash

Правильна зубна паста

Головний атрибут догляду за зубами – паста. Саме вона допомагає відмінно зчищати наліт з зубів, дезінфікувати, а також відбілювати. До прикладу, зубні пасти з вугільної лінії Black clean допомагають зробити ідеальну усмішку зі здоровими білими зубами і свіжим подихом завдяки мікрочастинкам чорного активованого вугілля, мінералам Мертвого моря та лікувальним травам.

Зубна нитка

Не потрібно забувати й про інші інструменти в процесі чищення зубів. Зубна нитка якісно допомагає вичищати залишки їжі, які скупчуються в міжзубних проміжках.

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Скажіть "ні" курінню

Куріння та інші шкідливі звички не лише погано впливають на організм, а й значно погіршують стан зубів. Куріння тютюну залишає наліт і забарвлює зуби у неприємний колір. За сумною статистикою, близько 40% курців до 65 років залишаються без зубів. Тому потрібно ретельно дбати і про свій спосіб життя для того, щоб похизуватися справжньою усмішкою "по-голлівудськи".



Ідеальну усмішку зробити просто: головне – правильний догляд! / Unsplash