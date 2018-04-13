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Huami представила "розумні" кросівки: що вміє це взуття

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"Розумні" кросівки Amazfit Antilope / prostotech.com

Компанія Huami, яка відома виробництвом фітнес-браслетів, презентувала "розумні" кросівки Amazfit Antilope. Взуття містить розумний чіп, який збирає інформацію про активність і передає її на смартфон.

Про це пише prostotech.com.

Кросівки легкі і мають хороший зовнішній вигляд. Верхня частина взуття зроблена з семи шарів водонепроникної тканини. При цьому ця тканина вільно "дихає".

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Huami представила "розумні" кросівки

Взуття не пропускає вологу, але вільно "дихає"

Під устілкою Footbird, що також не пропускає рідину, тільки повітря, розміщені подушки з еластомеру ERC, які не дають пошкодити ноги під час бігу по каміннях чи нерівній дорозі.

До речі, підошву виготовили з гуми всесвітньо відомої компанії Good Year, яка випускає шини для болідів Формули-1. Також в підошві є гнучкі арматурні вставки, які не дають підошві вільно згинатися, але підтримують форму ноги.

Розумний чіп, що встановлений у кросівках, відслідковує частоту кроків, кількість кроків, пройдену відстань, середню швидкість тощо.

Amazfit Antilope доступні у 6 кольорах: сірому, зеленому, чорному, помаранчевому, червоному і комбіновану чорно-сірому.

Кросівки Amazfit Antilope

Гуму виробила компанія, що робить шини для "Формули-1"

Теги: Техно Новини спорту Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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