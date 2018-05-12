19:57
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Huawei представила свій новий дешевий смартфон

1813 Читать новость на русском
Huawei Y3 (2018)
Huawei Y3 (2018) / Фото з відкритих джерел

Китайська компанія Huawei свій перший смартфон на базі бюджетної платформи Android Go. Обіцяють, що смартфон Huawei Y3 (2018) коштуватиме не більше 100 доларів.

Про це пише itechua.com.

Huawei Y3 (2018) має екран на 5 дюймів з роздільною здатністю 854 на 480 пікселів. Працює новинка на 4-ядерному процесорі MediaTek МТ6737, одним гігабайтом оперативної пам’яті і 8 гігабайтами флеш-пам’яті.

Читайте також: Xiaomi офіційно представила бюджетник Redmi S2 зі штучним інтелектом

Основна камера має датчик зображення на 8 Мп з діафрагмою F / 2,0, фронтальна камера – 2 Мп.

Huawei Y3 (2018)

Huawei Y3 (2018) має коштувати близько 100 доларів

Смартфон має модулі 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, 3,5 мм аудіороз’єм і microUSB-порт. Працює Huawei Y3 (2018) на ОС Android Oreo 8.1 Go Edition. Обсяг батареї – 2280 мАч.

Щоправда, Huawei ще не назвав точної вартості нового смартфона, однак, раніше повідомлялось, що ціна не перевищить 100 доларів.

Huawei Y3 (2018) : огляд

 

Теги: Техно Huawei Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 226
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1801
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1123
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 455
Скільки дітей у знаменитостей? Тест
сьогодні, 14:07 Скільки дітей у знаменитостей? Тест
482
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук