Huawei представила свій новий дешевий смартфон

Китайська компанія Huawei свій перший смартфон на базі бюджетної платформи Android Go. Обіцяють, що смартфон Huawei Y3 (2018) коштуватиме не більше 100 доларів.

Про це пише itechua.com.

Huawei Y3 (2018) має екран на 5 дюймів з роздільною здатністю 854 на 480 пікселів. Працює новинка на 4-ядерному процесорі MediaTek МТ6737, одним гігабайтом оперативної пам’яті і 8 гігабайтами флеш-пам’яті.

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Основна камера має датчик зображення на 8 Мп з діафрагмою F / 2,0, фронтальна камера – 2 Мп.

Huawei Y3 (2018) має коштувати близько 100 доларів

Смартфон має модулі 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, 3,5 мм аудіороз’єм і microUSB-порт. Працює Huawei Y3 (2018) на ОС Android Oreo 8.1 Go Edition. Обсяг батареї – 2280 мАч.

Щоправда, Huawei ще не назвав точної вартості нового смартфона, однак, раніше повідомлялось, що ціна не перевищить 100 доларів.

Huawei Y3 (2018) : огляд