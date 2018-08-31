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Huawei заінтригувала знімком абсолютно безрамкового смартфона Honor Magic 2

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Безрамковий смартфон Honor Magic 2
Безрамковий смартфон Honor Magic 2 / gsmarena.com

Під час презентації смартфона Honor Play президент компанії Джорж Жао заінтригував інформацією про нове покоління смартфона Honor Magic. Також він показав кілька тизерних фото майбутньої новинки.

Про це інформує GSM Arena.

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Відомо, що майбутня новинка отримає назву Magic 2. Також девайс стане абсолютно безрамковим, адже селфі-камера буде висувною. Як свідчить фото, камера з'являтиметься за принципом слайдера, як у Oppo Find X.

Honor Magic 2

Селфі-камера з'являтиметься за принципом слайдера

Також Жао повідомив, що смартфон працюватиме на процесорі Kirin 980 та буде підтримувати систему швидкої зарядки Magic Charge на 40 Вт.

Найімовірніше, новинку представлять ще до кінця року, можливо у грудні.

Honor Magic 2

Honor Magic 2 працюватиме на процесорі Kirin 980

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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