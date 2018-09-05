Компанія Huawei офіційно представила смартфон-велетень Honor 8X Max та Honor 8X: огляд, ціна

Сьогодні, 5 вересня, суббренд компанії Huawei представив два нових смартфони Honor 8X та Honor 8X Max. Відзначимо, що остання модель претендує на звання найбільшого смартфону на ринку, адже отримала 7,12-дюймовий дисплей.

Основні характеристики Honor 8X Max

Як вже повідомлялося, Honor 8X Max отримав 7,12-дюймовий IPS дисплей із роздільною здатністю 1080 x 2244 пікселів та співвідношенням сторін 18:9. Окрім того, екран займає 90% передньої панелі, що робить його представником трендових безрамкових пристроїв. Замість "моноброви" у верхній частині екрану, новинка отримала невеликий круглий виріз під 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Схоже, китайський виробник Oppo все ж задав новий тренд із вирізами каплевидної форми замість звичних "монобрів" та "чубчиків".

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"Серцем" Honor 8X Max став процесор Snapdragon 660, він працюватиме в тандемі з 4 ГБ оперативної пам’яті та графічним прискорювачем Adreno 512. Окрім того, смартфон отримав батарею на 4 900 міліампер годин, проте зважаючи на розміри дисплею невідомо чи зможе девайс похизуватися однією з найкращих автономностей на ринку.



Huawei представила смартфони Honor 8X Max та Honor 8X

На задній панелі пристрою розташувалась подвійна основна камера на 16 та 2 Мп та сканер відбитків пальців. Примітно, що виробник зберіг 3,5-міліметровий аудіороз'єм, але при цьому використав застарілий порт microUSB замість сучасного USB Type-C. Апарат буде комплектуватися зарядним пристроєм на 18 Вт, завдяки якому лише за 10 хвилин зарядки користувач забезпечить собі до 40 хвилин в режимі розмови.



Honor 8X Max отримав дисплей на 7,12-дюймів

Габарити пристрою: 177,6 x 86,3 x 8,1 міліметра, а важитиме новинка 210 грам. На старті продажів смартфон буде доступний в трьох кольорах корпусу – синьому, чорному і червоному.

Основні характеристики Honor 8X

Смартфон Honor 8X обладнали дисплеєм меншого розміру – 6,5 дюймів по діагоналі, що і стане єдиною, мабуть, помітною особливістю, що відрізняє її від 8X Max. Його роздільна здатність складає 2340 x 1080 пікселів (FHD +) зі співвідношенням сторін 19,5:9 пікселів.

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Тактова частота центрального процесора пристрою – 2,2Ггц і він, як і його "старший брат" працюватиме на чіпі Snapdragon 660, також смартфон отримає 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті і 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті на вибір.



Honor 8X отримав 6-дюймовий безрамковий дисплей

На задній панелі Honor 8X розмістили подвійну камеру на 20 та 2 Мп. Роздільна здатність сенсора селфі-камери ще не представленого розумного телефону – 16 Мп. Операційною системою мобільного пристрою стане Android 8.1, а поверх неї встановлена програмна оболонка EMUI 8.1.



Honor 8X Max та Honor 8X працюватимуть під управлінням Android 8.1

Розміри нового пристрою, який важитиме 175 грам – 160,4 x 76,6 x 7,8 міліметра. Ємність батареї Honor 8X – 3 650 міліампер, що набагато менше, ніж в 8X Max ( майже 5 000 міліампер годин).

Дата релізу та ціна Honor 8X та Honor 8X Max

Смартфони Honor 8X та Honor 8X Max надійдуть у продаж вже завтра, 6 вересня, у Китаї. За модифікацію 8X з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ внутрішнього сховища доведеться заплатити 1 399 юанів (близько 5 460 гривень), версія на 6 ГБ / 64 ГБ надійде на полиці магазинів із цінником 1 599 юанів (близько 6 250 гривень), а за версію на 6 ГБ /128 ГБ доведеться віддати 1 899 юанів (близько 7 415 гривень).



Ціни Honor 8X

Honor 8X Max обійдеться шанувальникам великих дисплеїв доведеться заплатити 1 499 юанів (близько 5 850 гривень) за версію 4 ГБ / 64 ГБ, а за модифікацію на 4 ГБ / 128 ГБ доведеться викласти 1 799 юанів (близько 7 025 гривень).



Ціни Honor 8X Max

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