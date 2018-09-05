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Компанія Huawei офіційно представила смартфон-велетень Honor 8X Max та Honor 8X: огляд, ціна

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Honor 8X Max та Honor 8X: огляд, характеристик, ціна
Honor 8X Max та Honor 8X: огляд, характеристик, ціна / Gagadget

Сьогодні, 5 вересня, суббренд компанії Huawei представив два нових смартфони Honor 8X та Honor 8X Max. Відзначимо, що остання модель претендує на звання найбільшого смартфону на ринку, адже отримала 7,12-дюймовий дисплей.

Основні характеристики Honor 8X Max

Як вже повідомлялося, Honor 8X Max отримав 7,12-дюймовий IPS дисплей із роздільною здатністю 1080 x 2244 пікселів та співвідношенням сторін 18:9. Окрім того, екран займає 90% передньої панелі, що робить його представником трендових безрамкових пристроїв. Замість "моноброви" у верхній частині екрану, новинка отримала невеликий круглий виріз під 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Схоже, китайський виробник Oppo все ж задав новий тренд із вирізами каплевидної форми замість звичних "монобрів" та "чубчиків".

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"Серцем" Honor 8X Max став процесор Snapdragon 660, він працюватиме в тандемі з 4 ГБ оперативної пам’яті та графічним прискорювачем Adreno 512. Окрім того, смартфон отримав батарею на 4 900 міліампер годин, проте зважаючи на розміри дисплею невідомо чи зможе девайс похизуватися однією з найкращих автономностей на ринку.

Honor 8X Max та Honor 8X
Huawei  представила смартфони Honor 8X Max та Honor 8X

На задній панелі пристрою розташувалась подвійна основна камера на 16 та 2 Мп та сканер відбитків пальців. Примітно, що виробник зберіг 3,5-міліметровий аудіороз'єм, але при цьому використав застарілий порт microUSB замість сучасного USB Type-C. Апарат буде комплектуватися зарядним пристроєм на 18 Вт, завдяки якому лише за 10 хвилин зарядки користувач забезпечить собі до 40 хвилин в режимі розмови.

Honor 8X Max
Honor 8X Max отримав дисплей на 7,12-дюймів

Габарити пристрою: 177,6 x 86,3 x 8,1 міліметра, а важитиме новинка 210 грам. На старті продажів смартфон буде доступний в трьох кольорах корпусу – синьому, чорному і червоному.

Основні характеристики Honor 8X

Смартфон Honor 8X обладнали дисплеєм меншого розміру – 6,5 дюймів по діагоналі, що і стане єдиною, мабуть, помітною особливістю, що відрізняє її від 8X Max. Його роздільна здатність складає 2340 x 1080 пікселів (FHD +) зі співвідношенням сторін 19,5:9 пікселів.

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Тактова частота центрального процесора пристрою – 2,2Ггц і він, як і його "старший брат" працюватиме на чіпі Snapdragon 660, також смартфон отримає 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті і 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті на вибір.

Honor 8X
Honor 8X отримав 6-дюймовий безрамковий дисплей

На задній панелі Honor 8X розмістили подвійну камеру на 20 та 2 Мп. Роздільна здатність сенсора селфі-камери ще не представленого розумного телефону – 16 Мп. Операційною системою мобільного пристрою стане Android 8.1, а поверх неї встановлена програмна оболонка EMUI 8.1.

Honor 8X Max та Honor 8X
Honor 8X Max та Honor 8X працюватимуть під управлінням Android 8.1

Розміри нового пристрою, який важитиме 175 грам – 160,4 x 76,6 x 7,8 міліметра. Ємність батареї Honor 8X – 3 650 міліампер, що набагато менше, ніж в 8X Max ( майже 5 000 міліампер годин).

Дата релізу та ціна Honor 8X та Honor 8X Max

Смартфони Honor 8X та Honor 8X Max надійдуть у продаж вже завтра, 6 вересня, у Китаї. За модифікацію 8X з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ внутрішнього сховища доведеться заплатити 1 399 юанів (близько 5 460 гривень), версія на 6 ГБ / 64 ГБ надійде на полиці магазинів із цінником 1 599 юанів (близько 6 250 гривень), а за версію на 6 ГБ /128 ГБ доведеться віддати 1 899 юанів (близько 7 415 гривень). 

Honor 8X
Ціни Honor 8X

Honor 8X Max обійдеться шанувальникам великих дисплеїв доведеться заплатити 1 499 юанів (близько 5 850 гривень) за версію 4 ГБ / 64 ГБ, а за модифікацію на 4 ГБ / 128 ГБ доведеться викласти 1 799 юанів (близько 7 025 гривень).

Ціни Honor 8X Max
Ціни Honor 8X Max

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Теги: Huawei Китай Ціни Техно Огляди Смартфони
Джерело: 24 Канал
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