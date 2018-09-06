Стильний та функціональний: Huawei презентувала новий фітнес-трекер Honor Band 4

Слідом за анонсом смартфонів Honor 8X та Honor 8X Max китайський бренд представив смарт-браслет Honor Band 4. Новинка отримала низку цікавих особливостей, які здатні виділити її на фоні подібних пристроїв. Окрім того, виробник продемонстрував спрощений варіант браслета – Running Edition.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Основні характеристики Honor Band 4

Найпомітнішим нововведенням став кольоровий AMOLED-дисплей з діагоналлю 0,9 дюйма, який здатний відображати до 45 ієрогліфів одночасно. Крім того, Honor Band 4 отримав підтримку безконтактних платежів, реалізовану через вбудований в браслет модуль NFC.



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Інша важлива особливість ґаджета – безперервне відстеження серцебиття. Інші подібні пристрої моніторять пульс з різними інтервалами, видаючи потім середній показник. Через це показники можуть бути не завжди точні. Завдяки збільшеній площі зчитування пульсу в Honor Band 4, користувач зможе отримувати більш точні дані, які відслідковуються навіть вночі. Якщо пульс різко почастішав, власник браслета негайно отримає повідомлення. Детальну статистику можна потім переглянути в спеціальному додатку на смартфоні.



Honor Band 4 офіційно надійде у продаж 11 вересня

Як і багато інших подібних пристроїв, Honor Band 4 забезпечений функціями оповіщення і дозволяє відповідати на дзвінки. Також він здатний рахувати кроки і витрачені калорії, вимірювати пройдену відстань і швидкість плавання. Він захищений від попадання вологи і може працювати в воді на глибині до 50 метрів.

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На одному заряді браслет може працювати до 14 днів, якщо вимкнути безперервний моніторинг серцебиття, якщо ж цю функцію увімкнути, то акумулятора Honor Band 4 вистачить приблизно на 6 днів.

Браслет з'єднується зі смартфоном через Bluetooth 4.2 і працює з пристроями на iOS 9.0, Android 4.4 і вище. Важить ґаджет 23 грами, а його розміри складають 43 x 17,2 x 11,5 міліметра.



Honor Band 4 отримав низку корисних та цікавих функцій

Відмінності між Honor Band 4 та Honor Band 4 Running Edition

Крім звичайного Honor Band 4, був представлений ​​і Honor Band 4 Running Edition. Від старшої версії він відрізняється монохромним POLED-дисплеєм, і відсутністю датчика безперервного зчитування серцевого ритму. Тому розробники зменшили і ємність його батареї до 77 міліампер годин. Втім, навіть при таких скромних характеристиках одного заряду вистачає приблизно на 20 днів безперервної роботи браслета.



Honor Band 4 має захист від води

Дата релізу та ціна Honor Band 4 та Honor Band 4 Running Edition

Honor Band 4 доступний у рожевому, чорному і блакитному кольорах за ціною 199 юань (близько 780 гривень). Версія Honor Band 4 Running Edition в чорному, синьому, червоному, жовтому, зеленому і рожевому виконанні буде коштувати 99 юань (близько 390 гривень). Попередні замовлення на ґаджети вже приймаються в китайських інтернет-магазинах, а старт продажів новинки в Китаї відбудеться вже 11 вересня.



Ціни на смарт-браслети Honor Band 4 та Honor Band 4 Running Edition

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