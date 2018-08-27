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Huawei Mate 20 Lite з 4 камерами надійшов у продаж до анонсу: ціна смартфона

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Смартфон Huawei Mate 20 Lite: ціна
Смартфон Huawei Mate 20 Lite: ціна / gsmarena.com

Смартфон Huawei Mate 20 Lite ще до офіційного анонсу з’явився у польських магазинах. Наразі пристрій доступний для попереднього замовлення.

Про це пише видання gsmManiaK.

Пристрій отримав 8-ядерний процесор Kirin 710 з тактовою частотою 2,2 ГГц. Доступні модифікації із 4 або 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

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Смартфон має екран діагоналлю 6,3 дюйма та співвідношенням сторін 19,5: 9. Також інженери додали вгорі екрану «моноброву». Таким чином дисплей займає близько 82% площі передньої панелі.

Huawei Mate 20 Lite отримав подвійну основну камеру з модулями 20 та 2 Мп, а також здвоєну селфі-камеру з модулями на 24 і 2 Мп. Також пристрій підтримує функцію NFC.

Ємність батареї складає 3750 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Смартфон можна попередньо замовити за 1599 злотих (це 430 доларів або 12 100 гривень). Доставка пристрою відбуватиметься після 9 вересня.

Huawei Mate 20 Lite: відео

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Теги: Новини Польщі Смартфони Huawei Техно
Джерело: 24 Канал
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