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Huawei Mate 20: в мережі з'явилися перші дані про смартфон

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Huawei невдовзі презентує Mate 20
Huawei невдовзі презентує Mate 20 / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилися перші дані про майбутній флагман від компанії Huawei. Експерти вважають, що на фото та кресленнях зображений саме смартфон Huawei Mate 20.

Про це повідомляє China Review.

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На зображеннях видно, що екран нового пристрою загнутий з боків. Діагональ дисплею може бути більше 6,5 дюймів. Також видно, що смартфон має невеликі рамки, проте в нього немає звичного вирізу під фронтальну камеру.

Huawei Mate 20
Ймовірні фото Huawei Mate 20

Основна камера Huawei Mate 20, може мати як два модулі, так і три, хоча із зображень достеменно не відомо, куди помістять сканер відбитків пальців (адже саме він може бути вмонтований під подвійним модулем основної камери). Також, судячи з креслень, новинка може отримати подвійну фронтальну камеру.


Креслення Huawei Mate 20

За попередньою інформацією Huawei Mate 20 представлять вже восени разом із чіпом Kirin 980. Варто зазначити, що компанія може змінити дизайн смартфону, проте навряд це будуть кардинальні зміни.

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Теги: Техно Смартфони Huawei Китай
Джерело: 24 Канал
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