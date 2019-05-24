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      Huawei може бути додана до можливої торговельної угоду між США і Китаєм, – Трамп

      81 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США при цьому назвав китайську компанію дуже небезпечною, проте не виключив, що Huawei може бути включена в американо-китайську торговельну угоду в разі, якщо вона буде укладена.

      Про це глава Білого дому повідомив у четвер, відповідаючи на питання журналістам у адміністрації.

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      Можливо, що навіть Huawei буде включена в свого роду торгову угоду з Китаєм. Якщо ми досягнемо угоди, я можу собі уявити, що Huawei можливо буде включена в якійсь формі або в деякій частині угоди,
      – зазначив Трамп.

      Водночас американський лідер наголосив на великій небезпеці, яку представляє діяльність Huawei в усьому світі.

      "Їх дії з точки зору безпеки, з військової точки зору були дуже небезпечними. Ми просто дуже стурбовані цією компанією з точки зору безпеки", – зазначив Трамп.

      Відповідаючи на питання, як буде виглядати включення компанії в торговельну угоду, Трамп відповів, що це насамперед повинно бути зручно для Сполучених Штатів.

      Що відомо про скандал?Скандал між китайською компанією та владою США триває вже не перший місяць. Ще у грудні минулого року у Канаді затримали фінансового директора Huawei Мен Ванчжоу в рамках екстрадиції за запитом США у підозрі в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

      Пізніше Huawei звинуватили у технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Згодом Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці. Саме через ці санкції Google вирішила припинити співпрацю з Huawei.

      Після скандалу, американські виробники закликали європейські компанії не співпрацювати з Huawei у впровадженні 5G в Європі.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Huawei Китай Дональд Трамп
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