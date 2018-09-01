Huawei на IFA 2018 представила новий флагманський процесор для смартфонів Kirin 980

На виставці IFA 2018 компанія Huawei представила новий флагманський процесор для смартфонів – Kirin 980. Це перша SoC, яку вироблятимуть за 7-нанометровим техпроцесом та перша платформа з новими процесорними ядрами Cortex-A76.

Про це повідомляє The Verge.

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Нова SoC Kirin 980 містить 6,9 мільярда транзисторів (в 1,6 рази більше, ніж в Kirin 970). Також чіп отримав вісім процесорних ядер, які розділені на три кластери: два ядра Cortex-A76 з частотою 2,6 ГГц, два таких же ядра з частотою 1,92 ГГц і чотири Cortex-A55, які функціонують з частотою 1,8 ГГц. За графічну складову відповідає GPU Mali-G76 MP10.



Характеристики процесора Kirin 980

Говорячи про продуктивність, компанія Huawei заявляє, що нова Kirin 980 перевершує попередника Kirin 970 за частиною CPU 58-75%, а по частині GPU – 46% при одночасному збільшенні енергоефективності на 178%. Також Huawei порівняла Kirin 980 з конкуруючої SoC Snapdragon 845, заявивши про перевагу власного рішення по продуктивності в іграх на 22% при зниженому на 32% енергоспоживанні.



Розміри процесора Kirin 980

До складу Kirin 980 також увійшов фірмовий ISP (процесор сигналів зображення) четвертого покоління, який в порівнянні з попередником забезпечує приріст швидкодії на 46% при зниженні енергоспоживання на 23%. Новий ISP також отримав поліпшення по частині підтримки HDR (управління контрастністю для виділення об'єктів в різних областях зображення) і відстеження руху (точність розпізнавання підвищена до 97,4%).

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Ще нова SoC виділяється підтримкою оперативної пам'яті LPDDR4X з частотою 2 133 МГц.

Нова SoC дебютує в флагманських смартфонах Mate 20 і Mate 20 Pro, які будуть представлені в Лондоні 16 жовтня. Окрім того новий чіп отримає й Honor Magic 2, який компанія анонсувала 30 серпня.

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