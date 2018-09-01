15:26
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 12°C
  • неділя
    30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, 31 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Huawei на IFA 2018 представила новий флагманський процесор для смартфонів Kirin 980

35 Читать новость на русском
Huawei Kirin 980
Huawei Kirin 980 / GSMArena

На виставці IFA 2018 компанія Huawei представила новий флагманський процесор для смартфонів – Kirin 980. Це перша SoC, яку вироблятимуть за 7-нанометровим техпроцесом та перша платформа з новими процесорними ядрами Cortex-A76.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також: IFA 2018: презентували незвичайний наручний смартфон Nubia Alpha

Нова SoC Kirin 980 містить 6,9 мільярда транзисторів (в 1,6 рази більше, ніж в Kirin 970). Також чіп отримав вісім процесорних ядер, які розділені на три кластери: два ядра Cortex-A76 з частотою 2,6 ГГц, два таких же ядра з частотою 1,92 ГГц і чотири Cortex-A55, які функціонують з частотою 1,8 ГГц. За графічну складову відповідає GPU Mali-G76 MP10.

Характеристики процесора Kirin 980
Характеристики процесора Kirin 980

Говорячи про продуктивність, компанія Huawei заявляє, що нова Kirin 980 перевершує попередника Kirin 970 за частиною CPU 58-75%, а по частині GPU – 46% при одночасному збільшенні енергоефективності на 178%. Також Huawei порівняла Kirin 980 з конкуруючої SoC Snapdragon 845, заявивши про перевагу власного рішення по продуктивності в іграх на 22% при зниженому на 32% енергоспоживанні.

Розміри процесора Kirin 980
Розміри процесора Kirin 980

До складу Kirin 980 також увійшов фірмовий ISP (процесор сигналів зображення) четвертого покоління, який в порівнянні з попередником забезпечує приріст швидкодії на 46% при зниженні енергоспоживання на 23%. Новий ISP також отримав поліпшення по частині підтримки HDR (управління контрастністю для виділення об'єктів в різних областях зображення) і відстеження руху (точність розпізнавання підвищена до 97,4%).

Читайте також: Lenovo презентувала ноутбук з унікальними функціями під час виставки IFA 2018

Ще нова SoC виділяється підтримкою оперативної пам'яті LPDDR4X з частотою 2 133 МГц.

Нова SoC дебютує в флагманських смартфонах Mate 20 і Mate 20 Pro, які будуть представлені в Лондоні 16 жовтня. Окрім того новий чіп отримає й Honor Magic 2, який компанія анонсувала 30 серпня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Новинки IFA 2018 Ґаджети Huawei Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
сьогодні, 15:00 Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сьогодні, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 10:45 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сьогодні, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
сьогодні, 08:46 Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
Ольга Черненко
Xiaomi Mi Band 3 офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна приємно дивує
 12 серпня , 11:22
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
NVIDIA презентувала нове покоління відеокарт GeForce RTX: огляд та ціна
 21 серпня , 14:08
Американські спецслужби отримали пристрій, який розблоковує iPhone
 18 квітня , 08:03
Унікальна чашка від Xiaomi може підігріватись від зарядки
 2 вересня , 12:03
Xiaomi представила пристрій, що врятує від болю у спині
 3 вересня , 09:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук