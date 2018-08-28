Huawei оголосила про старт бета-тестування Android Pie на власних смартфонах

Компанія Huawei активно оновлює смартфони до Android Pie. Наразі йдеться лише про бета-тестування. Huawei планує у вересні оновити смартфон P20 до стабільної версії Pie. Цікаво й те, що P20 отримає стабільне оновлення раніше P20 Pro.

Про це повідомляє Androidinsider.

Читайте також: Huawei представить наймасивніший смартфон на ринку

Huawei також опублікувала список смартфонів, власники яких можуть стати учасниками бета-тестування Android Pie і почнуть отримувати оновлення вже на початку вересня. В їх число входять Huawei Mate 10, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro, Honor 10, Honor V10 і Honor Play.

Окрім того, китайський виробник заявив про те, що в даний час оновлення нестабільне і має баги, крім того, смартфони не повинні мати root-права. Для переходу на Pie необхідна наступна версія EMUI:



Необхідна версія EMUI для оновлення смартфонів Huawei до Android Pie

Крім того, для оновлення потрібно 6 ГБ флеш-пам'яті, а всього в закритому бета-тестуванні візьмуть участь 2 000 користувачів, 200 з них отримають оновлення на початку вересня, решта – в кінці того ж місяця.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно