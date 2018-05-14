Huawei потролив Apple у рекламній кампанії

Компанія Huawei влаштувала цікаву рекламну кампанію для своїх флагманських смартфонів Huawei P20 і Huawei P20 Pro у Великобританії – найбільшими містами країни проїхались автомобілі з великими плакатами.

Про це пише видання interteam.com.ua.

Цікаво, що зупинялись ці рекламні машини у невипадкових місцях – перед магазинами компанії Apple, а також Samsung.

Читайте також: Критики назвали найкращий смартфон для фотографій

За задумом рекламників Huawei, покупці йдуть в магазини Apple або Samsung, а там їх чекає реклама Huawei, мовляв цей смартфон куди вигідніша покупка.

Окрім того, на тротуарах були зроблені написи з датою майбутньої прем'єри Huawei P20 і Huawei P20 Pro.

Реклама Huawei P20 і Huawei P20 Pro