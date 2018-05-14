Huawei потролив Apple у рекламній кампанії
Компанія Huawei влаштувала цікаву рекламну кампанію для своїх флагманських смартфонів Huawei P20 і Huawei P20 Pro у Великобританії – найбільшими містами країни проїхались автомобілі з великими плакатами.
Про це пише видання interteam.com.ua.
Цікаво, що зупинялись ці рекламні машини у невипадкових місцях – перед магазинами компанії Apple, а також Samsung.
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За задумом рекламників Huawei, покупці йдуть в магазини Apple або Samsung, а там їх чекає реклама Huawei, мовляв цей смартфон куди вигідніша покупка.
Окрім того, на тротуарах були зроблені написи з датою майбутньої прем'єри Huawei P20 і Huawei P20 Pro.
Реклама Huawei P20 і Huawei P20 Pro
Джерело: 24 Канал
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