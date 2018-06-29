Huawei працює над створенням ще одного ігрового смартфону

Компанія Huawei працює над створенням нового ігрового смартфону на Android. Наразі пристрій перебуває на стадії розробки, та його планують представити вже у цьому році.

Про це розповів президент компанії Джим Сюй, передає prostotech.com.

Він лише повідомив, що майбутня новинка буде оснащена технологією GPU Turbo від Huaweі. Як відомо, ця технологія підвищує продуктивність пристрою на 60% при одночасному зниженні енергоспоживання на 30%. Ймовірно, також смартфон буде працювати на чіпсеті Snapdragon 845.

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Передбачається, що цей смартфон представлять вже у вересні на виставці IFA.

Також виконавчий директор підтвердив, що компанія працює над створенням гнучкого смартфону. Його можуть представити вже в наступному році.

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