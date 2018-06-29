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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Huawei працює над створенням ще одного ігрового смартфону

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Huawei готує новий смартфон
Huawei готує новий смартфон / itechua.com

Компанія Huawei працює над створенням нового ігрового смартфону на Android. Наразі пристрій перебуває на стадії розробки, та його планують представити вже у цьому році.

Про це розповів президент компанії Джим Сюй, передає prostotech.com.

Він лише повідомив, що майбутня новинка буде оснащена технологією GPU Turbo від Huaweі. Як відомо, ця технологія підвищує продуктивність пристрою на 60% при одночасному зниженні енергоспоживання на 30%. Ймовірно, також смартфон буде працювати на чіпсеті Snapdragon 845.

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Передбачається, що цей смартфон представлять вже у вересні на виставці IFA.

Також виконавчий директор підтвердив, що компанія працює над створенням гнучкого смартфону. Його можуть представити вже в наступному році.

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Теги: Техно Huawei Ігри Смартфони
Джерело: 24 Канал
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