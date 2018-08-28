Huawei представить наймасивніший смартфон на ринку

Суббренд Huawei Honor восени представить новий смартфон, що стане наступником моделі 7X. Разом і Honor 8X буде анонсовано і Honor 8X Max, який стане найбільшим смартфоном, представленим на ринку.

Про це пише gizchina.

В мережі вже з'явився тизер новинок. Так, Honor 8X Max отримає 7,12-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD + (1080 x 2244 пікселів). Також новинка отримає виріз у верхній частині.

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Honor 8X Max буде працювати на процесорі Snapdragon 660. Основна камера буде здвоєна з модулями на 16 і 2Мп, а фронтальна матиме розділну здатність 8 Мп.

Пристрій буде живитись від акумулятора ємністю 4900 мАг.

Якщо чутки підтвердяться, то Honor 8X і Honor 8X Max будуть офіційно представлені 5 вересня.

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