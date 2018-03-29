Huawei представив новий бюджетний смартфон: характеристики і ціна

Через кілька днів після презентації дорогого смартфону P20 компанія Huawei представила ще однин вже бюджетний варіант – смартфон Enjoy 8.

Про це пише prostotech.com.

Huawei Enjoy 8 буде доступний у двох різних варіантах дизайну. З чотирьох запропонованих варіантів кольору три з них мають гладку матову поверхню, а четверта пропонує дизайн, як у Honor 9.

Читайте також: Huawei презентували P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою на ринку камерою"

Характеристики Huawei Enjoy 8

Новий Enjoy оснащений 5,99 дюймовим дисплеєм у співвідношенні 18: 9. Екран покритий захисним 2.5D склом. Пристрій працює від Snapdragon 430. На задній панелі встановлені дві камери з 13-мегапіксельним основним і 2-мегапіксельним додатковим датчиками. Другий призначений для визначення різкості та ефекту боке.

Фронтальна камера має 8-мегапікселів та м’яке підсвічування.

Huawei Enjoy 8 має три слоти, які дають змогу одночасно використовувати дві SIM-карти (nano) і карту MicroSD (до 256 ГБ).

Батарея має місткість 3000 мАг. Пристрій працює на базі Android 8.0 Oreo.

Смартфон також оснащений сканером відбитків пальців на задній панелі.

Ціна Характеристики Huawei Enjoy 8

Новинка від Huawei доступна у золотистому, чорному, синьому і рожевому кольорах. Продах смартфону стартує вже від сьогодні, 29 березня.

Так, варіант Enjoy 8 з 3 ГБ оперативної пам'яті коштує близько 206 доларів (5400 гривень), а варіант з 4 ГБ оперативної пам’яті коштує 238 доларів (6300 гривень).