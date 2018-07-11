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Huawei презентувала фітнес-браслет TalkBand B5 з дуже цікавим функціоналом

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Huawei презентувала фітнес-браслет TalkBand B5
Huawei презентувала фітнес-браслет TalkBand B5 / vmall.com

Корпорація Huawei несподівано презентувала новий фітнес-трекер TalkBand B5. Раніше повідомлялось, що новинку презентують лише 18 липня. Треба зауважити, що ґаджет має кілька цікавих функцій.

Інформація про новинку вже з’явилась на онлайн-магазині Vmall.

Новий ґаджет є оновленою версією TalkBand B3, випущеної в 2016 році. Цікаво, що модуль з дисплеєм можна використовувати як Bluetooth-гарнітуру.

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Пристрій отримав кольоровий сенсорний AMOLED дисплей. Він в 2,4 рази більший ніж у попередника. Діагональ екрану складає 1,13 дюйма і має роздільну здатність 300 х 160 пікселів.

Браслет має захист від води і пороху за стандартом IP67. Він також підтримує технологію TruSeen 2.0, що аналізує фізичну активність, а також функцію TruSleep 2.0 – це покращений "менеджер сну".

Huawei TalkBand B5

Huawei TalkBand B5 представили офіційно

Окрім того, браслет можна використовувати як кнопку запуску для селфі зі смартфона.

Пристрій має батарею на 108 мА, тож ним можна користуватись до 3,5 днів в звичайному режимі.

Вартість новинки поки не розголошують. Однак, його попередника TalkBand B3 бюджетником назвати не можна. Нині його вартість в Україні коливається в межах 3-4 тисяч гривень. Продаж ґаджета стартує 20 липня.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Huawei
Джерело: 24 Канал
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