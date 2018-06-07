Huawei презентувала легкий та потужний MateBook D

Генеральний директор Huawei Майкл Янг презентував тонкий та легкий ноутбук MateBook D, який побудований на платформі AMD Ryzen з графікою Vega 8. Новинку анонсували в рамках конференції Computex 2018.

Про це повідомляє Digital Trends.

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Детальних технічних характеристик новинки поки немає, але згідно презентації, "серцем" лептопа став мобільний процесор AMD Ryzen 5 2500U. Процесор має 4 ядра Zen, які працюють на основній частоті в 2,0 ГГц, а в режимі підвищеної продуктивності – до 3,6 ГГц. Вбудована графіка Vega 8 працює на частоті 1,1 ГГц. Розробниками особливо підкреслюється низьке енергоспоживання – менше 15 Ватт.



Основні характеристики Huawei MateBook D

Новий Huawei MateBook D отримав 14-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920 x 1080 точок, широкими кутами огляду і насиченими кольорами. У компактному корпусі знайшлося місце для чотирьох динаміків з підтримкою Dolby Atmos і порту USB-Type C. Товщина ноутбука становить всього 1,58 сантиметра, а його вага не перевершує 1,45 кілограма, що трохи менше попереднього лептопа лінійки MateBook на платформі Intel.

Варто зазначити, що AMD стверджує, що її платформа Ryzen – найшвидша в світі для ноутбуків. За заявою компанії, флагманський процесор Ryzen 7 2700U на 28% продуктивніше, ніж Core i7-8550U від Intel. При цьому графічна продуктивність відеочіпів AMD Vega вдвічі перевершує вбудовані в Core i7 графічні ядра.

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