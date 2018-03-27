Huawei презентували P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою на ринку камерою"

27 березня компанія Huawei презентувала свої флагманські смартфони P20 і P20 Pro. За словами розробників, смартфони оснащені найкращою на рику камерою, яка має підтримку штучного інтелекту.

Про це пише akket.com.

Одна із помітних відмінностей між P20 і P20 Pro – діагональ екрану. У моделі P20 5,8-дюймовий IPS-дисплей з яскравістю 770 ніт, а P20 Pro має 6,1-дюймову OLED-матрицю. У верхній частині двох телефонів розміщена фронтальна камера.

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Під дисплеєм розташований відступ, де розміщений сканер відбитків пальців. "З коробки" на новинку буде встановлений ​​Android 8.1 Oreo з підтримкою моментальних оновлень Project Treble.

На Huawei P20 стоїть батарея місткістю 3400 мАг, а модель Pro має потужнішу батарею – 4000 мАг. Остання модель також захищена від води і пороху за стандартом IP67.

Смартфони P20 і P20 Pro від Huawei

Камера в смартфоні P20 складається з двох датчиків, один з яких має роздільну здатність 12 Мп (кольоровий), а інший - 20 Мп (чорно-білий). Як заявив виробник, цей смартфон робить хороші знімки, однак P20 Pro має кращі досягнення у фотозоймці.

Так, камера у P20 Pro складається з трьох модулів, які мають роздільну здатність 40 Мп, 8 Мп і 20 Мп. Смартфон доповнили функцією Light Fusion для зйомки в умовах недостатньої освітленості, сенсором ІК-RGB, а також лазерною системою автоматичного фокусування. Телефон підтримує 5-кратний оптичний зум без втрати в якості.

Камера смартфонів Huawei P20 і P20 Pro підтримує функцію Master AI, яка за допомогою штучного інтелекту аналізує об'єкт, а потім підлаштовує камеру. Технологія Huawei AIS передбачає, що користувачі можуть робити фотографії, тримаючи телефон в руках з витримкою в цілих 6 секунд. Жоден інший телефон на це нездатний.

Фронтальна камера в обох смартфонах P20 і P20 Pro має роздільну здатність 24 Мп.

Презентація P20 і P20 Pro