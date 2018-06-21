Huawei презентує потужний процесор для смартфонів Kirin 1020

В мережі з’явилася інформація про новий процесор компанії Huawei – Kirin 1020, який замінить нинішній Kirin 970. Варто зазначити, що наразі останній використовують у флагманських смартфонах Honor та Huawei. Презентацію нового чіпа очікують в 2019 році.

Про це повідомляє Ua Format.

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За даними, які з’явились в мережі, Kirin 1020 буде виготовлений за 7-нм техпроцесом, а його тактова частота перевищить позначку 3,3 ГГц. Також відомо, що новинка стане в 1,5-2 рази потужнішою, ніж флагманський чіпсет Kirin 970.

Наразі однозначно відомо одне – потужності процесора Kirin 1020, який вже наступного року працюватиме в смартфонах брендів Huawei та Honor, вистачить для виконання будь-яких задач. Варто зазначити, що новий чіп цілком міг би потягнути навіть комп’ютерну версію Windows 10 без будь-яких обмежень, якщо Microsoft дозволить це зробити.

Проте інших подробиць про Kirin 1020, на жаль, немає.

Нагадаємо, компанія Huawei оголосила про можливість використання звичної Windows 10 на топових ґаджетах корпорації. Можливо, розробка Kirin 1020 стане першим кроком до запуску повноцінної Windows 10 на смартфонах.

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