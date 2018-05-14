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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Huawei створила конкурента Apple Watch: в мережі з’явились фото

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Huawei Watch 2 (2018)
Huawei Watch 2 (2018) / akket.com

Китайська корпорація Huawei готує до виходу смарт-годинник Huawei Watch 2 (2018). Як стверджують розробники, їхня новинка складе конкуренцію Apple Watch Series 4 і Google Pixel Watch, які презентують у другій половині року.

Про це пише akket.com.

Відомий інсайдер Еван Бласс оприлюднив фото смарт-годинника Huawei Watch 2 (2018).

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Щоправда про технічні характеристики Huawei Watch 2 (2018) відомо небагато. За чутками, новинка матиме підтримку eSIM, тобто ґаджет зможе підключатись до мережі та працювати в 4G LTE.

Смарт-годинник від Huawei матиме 1,2-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 390х390 пікселів і високою яскравістю для читання на сонці.

Працюватиме новинка на процесорі Snapdragon 2100 з 768 МБ оперативної і 4 ГБ постійної флеш-пам'яті. Ґаджет оснастять акумулятором ємністю 420 мАг, а також міцним корпусом, що має захист від води і пилу за стандартом IP68.

Ґаджет матиме модулі Bluetooth 4.1 і GPS. Huawei Watch 2 (2018) буде працювати на операційній системі Wear OS від Google.

Інформації про ціну та старт продажів Huawei Watch 2 (2018) поки наразі немає.

Huawei Watch 2 (2018)

Так може виглядати Huawei Watch 2 (2018)

Теги: Техно Ґаджети Huawei
Джерело: 24 Канал
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