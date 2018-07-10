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Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Huawei створила цікавий фітнес-трекер TalkBand B5, що перевершує Mi Band 3

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Фітнес-трекер Huawei TalkBand B5
Фітнес-трекер Huawei TalkBand B5 / akket.com

Корпорація Huawei готує до виходу новий браслет для фітнесу TalkBand B5. Варто зазначити, що новинка нічим не поступається, а то й перевершує популярний бюджетний Xiaomi Mi Mi Band 3.

Про це пише akket.com.

Хоч офіційної презентації поки не відбулось, та в мережі вже з’явились фото нового ґаджета від Huawei. За розмірами трекер більший, ніж Xiaomi Mi Band 3, при цьому він має більше можливостей. Перша перевага – великий і кольоровий OLED-екран. Окрім того, завдяки новій прошивці браслет має голосового помічника та мікрофон. За чутками, цей голосовий помічник допоможе відправляти повідомлення, а також озвучувати вже отримані.

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Також ґаджет буде мати функції TruSeen і TruSleep, що відстежують фізичну активність та якість сну.

Huawei TalkBand B5

Huawei TalkBand B5 надійде у продаж в прозорій коробці

Корпус TalkBand B5 захищений від води по IP68, тому з пристроєм можна буде плавати у басейні.

За словами інсайдерів, презентація новинки від Huawei відбудеться 18 липня. Вартість ґаджета поки не розголошують.

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Теги: Huawei Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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