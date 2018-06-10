Huawei створила унікальні навушники, що допомагають боротись із стресом

Компанія Huawei представила навушники. Які підтримують функцію відстеження серцебиття в режимі реального часу. Це унікальні в такому роді навушники.

Про це пише fonearena.com.

Honor Clear Headphones, так назвали продукт, можуть проаналізувати рівень стресу користувача, а відтак, допомогти йому розслабитись.

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Так, навушники вимірюють серцевий ритм користувача за допомогою оптичного датчика в правому навушнику. На основі цього ґаджет визначає рівень стресу, якщо він занадто високий, то Huawei Health запропонують поради щодо зниження рівня стресу.

Аби синхронізувати навушники зі смартфоном, треба встановити спеціальний додаток Huawei Health.

Окрім того, навушники мають сертифікат Hi-Res аудіо, що гарантує високу якість відтвореного звуку.

Навушники Honor Clear Headphones вже доступні для купівлі на території Китаю. Їхня вартість становить 20 доларів (520 гривень).

Навушники Honor Clear Headphones

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