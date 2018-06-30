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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Huawei також готує до випуску смартфон-велетень

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Смартфон вийде під брендом Honor
Смартфон вийде під брендом Honor / Фото з відкритих джерел

Схоже, компанія Huawei готує дуже великий смартфон. Так, у звіті за минулий місяць була вказана інформація про замовлення масивні панелі Super AMOLED розміром 6,9 дюйма від Samsung Display.

Про це пише видання prostotech.com.

Тож південнокорейська компанія має поставляти OLED-екрани до кінця третього кварталу. Спочатку з'явилось припущення, що такий великий розмір матиме Mate 20 Pro, який презентують у жовтні.

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Однак, в мережі з'явився знімок, на якому видно, що велетенський, 6,9-дюймовий екран отримає майбутній смартфон під брендом Honor – Ravel.

Huawei готує до випуску смартфон-велетень

Замовлення масивні панелі Super AMOLED

Минулого тижня президент Honor Джордж Чжао також обмовився, що має новий пристрій Honor з величезним дисплеєм.

Нагадаємо, смартфон подібного розміру готує китайська компанія Xiaomi. Їхня модель Mi Max 3 буде оснащена 6,99-дюймовим IPS-дисплеєм зі співвідношенням сторін 18: 9. Смартфон значно більший ніж аналоги, тож ним буде важко користуватись лише однією рукою, при цьому велетенський екран може виконувати роль планшета.

Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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