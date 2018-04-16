Huawei представила бюджетний безрамковий смартфон Y6 (2018): характеристики, ціна

Китайська компанія Huawei презентувала новий смартфон із бюджетної лінійки Y. Новинка отримала назву Huawei Y6 (2018). Серед основних особливостей смартфону – оригінальний блок основної камери, а також система розпізнавання обличчя власника замість сканера відбитків пальців.

Дизайн

Huawei Y6 (2018) обладнали 5,7-дюймовим екраном із розширенням HD+ із роздільною здатністю 1440 × 720 точок та співвідношенням сторін 18:9. Прикрили дисплей захисним склом із ефектом 2,5D.

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Незважаючи на відсутність фізичних кнопок на передній панелі розробники не стали робити смартфон виражено безрамковим. Відносно тонкими можна назвати тільки бічні рамки, а от зверху і знизу окантовка досить широка. Габарити корпусу смартфона становлять 152,4 x 73 x 7,8 міліметрів, а вага – 150 грамів.



Huawei Y6 (2018) отримав функцію розпізнавання обличчя

Телефон можна придбати в чорному, синьому та золотому кольорах оформлення.

Основні характеристики

В Huawei Y6 (2018) вбудували 4-ядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) із тактовою частотою 1,4 Ггерц та графікою Adreno 308. Смартфон продаватиметься з 2Гбайтами оперативної пам’яті та 16 Гбайтами вбудованої. Але вміст внутрішнього сховища можна буде розширити за допомогою карти MicroSD. Ємність акумулятора нового Huawei Y6 складає 3000 міліампер годин. Працює смартфон під Android 8.0 Oreo, який прикритий фірмовою оболонкою EMUI 8.0.



Huawei Y6 (2018) – безрамковий бюджетний смартфон

Основний фотомодуль оформлений таким чином, що його можна прийняти за подвійний, однак насправді під витягнутим захисним склом прихована лише одна 13-мегапіксельна камера із спалахом. Фронтальна камера на 5 мегапікселів призначена не тільки для селфі – вона також підтримує функцію Face Unlock та базові AR-ефекти.

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Розробники Huawei Y6 (2018) також підкреслюють наявність потужного динаміка з додатковими функціями на зразок спільного програвання музики кількома смартфонами одночасно для отримання більш об'ємного звучання, а також режим караоке.



Huawei Y6 (2018) отримав функцію відтворення звуку на кількох девайсах

Дата релізу та ціна

Очікується, що смартфон вийде на ринки 20 червня 2018 року за середньою ціною 200 доларів (близько 5200 гривень).

Презентація бюджетного безрамкового Huawei Y6 (2018) – дивіться відео