Hubble зробив рідкісний знімок двох галактик
Телескопу Hubble вдалося впіймати момент злиття двох галактик, розташованих в сузір’ї Кита.
Про це повідомляє Gizmodo.
Ядра цих галактик на момент зйомки все ще перебували на великій відстані, проте вони вже викидали хмари гарячого газу.
Читайте також: Помер Стівен Хокінг
Цю пару галактик вперше помітили приблизно 52 роки тому. Ці галактики схожі на природний експеримент, який проходить в космічному масштабі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі