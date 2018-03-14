Hubble зробив рідкісний знімок двох галактик

Телескопу Hubble вдалося впіймати момент злиття двох галактик, розташованих в сузір’ї Кита.

Про це повідомляє Gizmodo.

Ядра цих галактик на момент зйомки все ще перебували на великій відстані, проте вони вже викидали хмари гарячого газу.

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Цю пару галактик вперше помітили приблизно 52 роки тому. Ці галактики схожі на природний експеримент, який проходить в космічному масштабі.