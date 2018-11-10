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      "Худий, блідий, але виглядає краще": сестра Балуха відвідала його в колонії

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      Володимира Балуха відвідала сестра
      Володимира Балуха відвідала сестра / Радіо Свобода

      Сестра українського політв’язня Володимира Балуха Надія відвідала його у Кримській колонії.

      Про його стан вона розповіла у коментарі Кримській правозахисній групі.

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      "Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж в серпні, коли я його бачила востаннє", – зауважила сестра Володимира Балуха.

      Незаконно ув’язнений активіст зізнався, що перше, що хоче зробити після того, як вийде на свободу – це обійняти матір. У сестри він розпитував про самопочуття матері і просив її берегти.

      Брат дуже сильно переживає за нашу маму, він весь час запитував про неї, просив допомагати і берегти її. У неї високий тиск, задишка, ноги болять, вона майже не ходить, живе на таблетках. Вона дуже сумує за сином,
      – розповіла Надія.

      Побачитись з братом у Керченській колонії їй вдалось 8 листопада. Зустріч тривала приблизно півтори години у спеціальному приміщенні для переговорів.

      19 жовтня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колоніїНа початку листопада стало відомо, що вже у колонії до нього відмовились впускати адвоката та духовного наставника архієпископа Климента.

      У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

      Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.

      У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.

      Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини України Українці в полоні РФ заручники Володимир Балух
      Джерело: 24 Канал
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