16:17
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
0°C -7°C
  • четвер
    0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, 20 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Художник кумедно адаптує кадри з фільмів під аніме: фото

2119 Читать новость на русском
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Кохання та голуби" / tjournal.ru

Художник Дмитро Грозов започаткував проект Animotion, в межах якого він стилізує кадри з фільмів під аніме.

Перші роботи були радше жартом, і художник не мав на меті створювати цілу серію малюнків, пише TJournal.

Читайте також: Акторка Рене Зеллвегер змінилась до невпізнання для кінострічки: фотофакт

Але ідея знайшла свою аудиторію в інтернеті, тож Грозов вирішив створити цілий проект.

Наразі він налічує вже 80 робіт, серед яких аніме-версії кадрів з фільмів "Той, що біжить по лезу", "П'ятий елемент", "Термінатор", "Діамантова рука", "Кавказька полонянка", "Іван Васильович змінює професію".

"Іван Васильович змінює професію"

"Діамантова рука"

"Кавказька полонянка"

"Пригоди Шуріка"

"Кавказька полонянка"

"Робокоп"

"П'ятий елемент"

"Роккі"

Теги: LifeStyle Курйозні новини Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес
сьогодні, 16:00 Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес
90
Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
сьогодні, 15:01 Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
Блог Медіа 1627
сьогодні, 14:08 "Не бачили раніше нічого подібного": на Донбасі помітили новітні російські комплекси
2389
Як збільшити швидкість інтернету вдома: корисні лайфхаки
сьогодні, 15:50 Як збільшити швидкість інтернету вдома: корисні лайфхаки
517
До Дня поезії: 10 віршів про Україну без цензури
сьогодні, 13:30 До Дня поезії: 10 віршів про Україну без цензури
2720
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук