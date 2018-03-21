Художник кумедно адаптує кадри з фільмів під аніме: фото

Художник Дмитро Грозов започаткував проект Animotion, в межах якого він стилізує кадри з фільмів під аніме.

Перші роботи були радше жартом, і художник не мав на меті створювати цілу серію малюнків, пише TJournal.

Читайте також: Акторка Рене Зеллвегер змінилась до невпізнання для кінострічки: фотофакт

Але ідея знайшла свою аудиторію в інтернеті, тож Грозов вирішив створити цілий проект.

Наразі він налічує вже 80 робіт, серед яких аніме-версії кадрів з фільмів "Той, що біжить по лезу", "П'ятий елемент", "Термінатор", "Діамантова рука", "Кавказька полонянка", "Іван Васильович змінює професію".

"Іван Васильович змінює професію"

"Діамантова рука"

"Кавказька полонянка"

"Пригоди Шуріка"

"Кавказька полонянка"

"Робокоп"

"П'ятий елемент"

"Роккі"