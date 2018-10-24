Художник створив критичні ілюстрації про проблеми сучасного світу

Ілюстратор Серджіо Інгравалле з Німеччини створив серію малюнків, які різко демонструють проблеми сучасного суспільства.

Серджіо показує у книзі ілустрацій "50 Mindshots" проблеми різних аспектів життя: як люди стають заручниками соцмереж, експлуатацію праці, а також складні пастки закоханих та щоденну боротьбу за місце під сонцем.

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Художник почав створювати серію малюнків у 2015 році і ділився ним на різних платформах. Позитивний відгук протягом років спонукав його вибрати 50 найкращих і створити книгу.