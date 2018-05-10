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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Художник створює фотографії, від яких неможливо втримати сміх

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Роботи Мохаллада Хабіба
Роботи Мохаллада Хабіба / Фото із соцмереж

Кожен митець намагається з оригінальністю підійти до створення нових робіт. Так, Мохаллад Хабіб до буденних непривабливих речей додав гумору.

Чоловік, який за освітою фармацевт, вирішив створити кумедну серію фотографій. Мохаллад Хабіб через оригінальну творчість показав неестетичні речі з гумористичного ракурсу. 

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Художник відтворив будні звичайних жителів Лівану. На фотокартках вдало поєднано реальну країну зі світом героїв мультфільму. Однак зроблено це в своєрідній манері. 

Я люблю малювати в нетиповому стилі, щоб створювати цікаве мистецтво. Це реальне зображення моєї країни, Лівану, яке я змішав з мистецтвом, щоб створити певне щастя з суму,
– зазначив Мохаллад Хабіб.


Художник поєднав героїв мультфільму з буденним життям у Лівані


Оригінальні роботи ліванського художника


Кумедні фотографії


Нетипове мистецтво в Лівані


Герої мультфільму в Лівані


Роботи художника з Лівану


Серія фотографій


Кумедне поєднання казкових персонажів з реальністю


Кумедні фотографії з Лівану
 

Теги: LifeStyle Мистецтво Ліван
Джерело: 24 Канал
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