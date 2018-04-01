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Художник трактором "намалював" портрет Мартіна Лютера Кінга

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Портрет Мартіна Лютера Кінга на соєвому полі
Портрет Мартіна Лютера Кінга на соєвому полі / Ria.ru

Італійський художник Даріо Гамбаріні, що використовує трактор і поле замість фарб та полотна, створив портрет американського борця за права людини Мартіна Лютера Кінга.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на самого митця.

Постать Мартіна Лютера Кінга з перефразом його найвідомішого вислову "У мене є мрія" з'явилася на полі під Вероною на площі 21 тисяча квадратних метрів. Гамбаріні присвятив малюнок до 50-річчя від дня вбивства борця за права людини, яке трапилася 4 березня 1968 року.

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У своїй роботі митець напрямку land-art використовує тільки трактор і плуг, розставляючи кілька прапорців, щоб позначити межі майбутнього зображення.

На портрет у мене пішло 7 годин. Я хотів нагадати про людину миру, який поклав своє життя за ідею Землі, рівної для всіх рас. Я спеціально поміняв час дієслова в його фразі – вийшло "У мене була мрія", щоб показати, що в боротьбі за права людини вже багато зроблено, але попереду ще довгий шлях, його мрія стала реальністю лише частково,
– розповів Гамбаріні.

За словами митця, портрет Кінга величиною у 200 метрів виконаний на соєвому полі, з якого ще восени зібрали урожай. Зображення проіснує ще тиждень, після чого на цій землі буде заново засіяна соя або кукурудза.

Хто такий Даріо Гамбаріні? Художник став відомий кілька років тому завдяки своєму мистецтву "малювати" величезні портрети світових лідерів і символічні послання на тему значущих глобальних подій. Полотном йому слугує поле, а пензлем і фарбами – трактор і плуг. Героями творів Гамбаріні у різний час ставали колишній президент США Барак Обама, лідер кубинської революції Фідель Кастро, Папа Римський Франциск, а також інші політики та знаменитості.

Теги: LifeStyle Новини культури Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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