Художник за допомогою Photoshop створює фантастичних тварин: неймовірні знімки
Французький художник та фотограф Жульєн Табет створює унікальні роботи за допомогою популярної програми Photoshop. Фантастичні кольори та звірі просто зачаровують красою.
Свої роботи 20-річний митець публікує на сторінці в Instagram.
Жульєн Табет називає себе "художником до останнього подиху". За допомогою Photoshop він створює стильні фото, на яких звірі зображені у звичайних для себе умовах. Однак поряд з цим автор додає до робіт індустріальний пейзаж чи незвичні предмети.
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Знімки наповнені дивовижними кольорами, що додає їм казковості. Зебра з крилами, кіт, покритий хвилею океану з кораблем, чи леопард, з якого птах зриває забарвлення, – Жульєн Табет вміє здивувати прихильників зі всього світу.