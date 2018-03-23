Художник за допомогою Photoshop створює фантастичних тварин: неймовірні знімки

Французький художник та фотограф Жульєн Табет створює унікальні роботи за допомогою популярної програми Photoshop. Фантастичні кольори та звірі просто зачаровують красою.

Свої роботи 20-річний митець публікує на сторінці в Instagram.

Жульєн Табет називає себе "художником до останнього подиху". За допомогою Photoshop він створює стильні фото, на яких звірі зображені у звичайних для себе умовах. Однак поряд з цим автор додає до робіт індустріальний пейзаж чи незвичні предмети.

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Знімки наповнені дивовижними кольорами, що додає їм казковості. Зебра з крилами, кіт, покритий хвилею океану з кораблем, чи леопард, з якого птах зриває забарвлення, – Жульєн Табет вміє здивувати прихильників зі всього світу.

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 17 Бер 2018 р. о 12:00 PDT

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 10 Бер 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 3 Бер 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 7 Бер 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 17 Лют 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 10 Лют 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 7 Лют 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 31 Січ 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 17 Січ 2018 р. о 11:17 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 20 Січ 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 10 Січ 2018 р. о 11:00 PST