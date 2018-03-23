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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Художник за допомогою Photoshop створює фантастичних тварин: неймовірні знімки

763 Читать новость на русском
Роботи Жульєна Табета
Роботи Жульєна Табета / Фото із соцмереж

Французький художник та фотограф Жульєн Табет створює унікальні роботи за допомогою популярної програми Photoshop. Фантастичні кольори та звірі просто зачаровують красою.

Свої роботи 20-річний митець публікує на сторінці в Instagram.

Жульєн Табет називає себе "художником до останнього подиху". За допомогою Photoshop він створює стильні фото, на яких звірі зображені у звичайних для себе умовах. Однак поряд з цим автор додає до робіт індустріальний пейзаж чи незвичні предмети.

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Знімки наповнені дивовижними кольорами, що додає їм казковості. Зебра з крилами, кіт, покритий хвилею океану з кораблем, чи леопард, з якого птах зриває забарвлення, – Жульєн Табет вміє здивувати прихильників зі всього світу.

Теги: LifeStyle Новини Франції Новини культури Фотоновини Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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