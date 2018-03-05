Художниця створює дивовижні інсталяції з їжі: неймовірні фото
Британська художниця Хельга Штенцель, яка проживає в Лондоні, створює неймовірні інсталяції з їжі.
Свої роботи жінка фотографує та публікує в Instagram.
Причиною створення інсталяцій стало прагнення художниці розповісти історію кожної страви. Так, за словами Хельги Штенцель, вона показує повсякденну їжу з іншого ракурсу.
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"Смак і форма продуктів знайомі людям в усьому світі. У певному сенсі – це наш спільний знаменник, мова, яку розуміє кожен. І я з великим задоволенням вивчаю просту їжу і придумую нові історії про неї", – розповіла Хельга Штенцель.
Джерело: 24 Канал
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