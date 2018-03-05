Художниця створює дивовижні інсталяції з їжі: неймовірні фото

Британська художниця Хельга Штенцель, яка проживає в Лондоні, створює неймовірні інсталяції з їжі.

Свої роботи жінка фотографує та публікує в Instagram.

Причиною створення інсталяцій стало прагнення художниці розповісти історію кожної страви. Так, за словами Хельги Штенцель, вона показує повсякденну їжу з іншого ракурсу.

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"Смак і форма продуктів знайомі людям в усьому світі. У певному сенсі – це наш спільний знаменник, мова, яку розуміє кожен. І я з великим задоволенням вивчаю просту їжу і придумую нові історії про неї", – розповіла Хельга Штенцель.

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 16 Січ 2018 р. о 9:40 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 24 Гру 2017 р. о 1:32 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 22 Гру 2017 р. о 12:50 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 28 Лис 2017 р. о 8:02 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 24 Лис 2017 р. о 7:09 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 18 Лис 2017 р. о 7:46 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 21 Жов 2017 р. о 5:33 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 7 Жов 2017 р. о 4:51 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 22 Вер 2017 р. о 10:23 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 13 Сер 2017 р. о 11:46 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 30 Лип 2017 р. о 11:41 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 25 Лип 2017 р. о 11:05 PDT