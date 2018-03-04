Художниця створює неймовірні картини зі звичайних ниток
Молода художниця із Санкт-Петербурга Віра Шимуня створює унікальні міні-картини з ниток.
Митці все дедалі частіше намагаються здивувати прихильників яскравими формами та незвичними рішеннями в мистецтві. Так, молода російська художниця Віра Шимуня почала створювати реалістичні пейзажі за допомогою звичайнісіньких ниток.
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Роботи митця – це вміло зроблені зразки ландшафтного мистецтва. Завдяки вдало підібраним кольорам Віра Шимуня створює неймовірні пейзажі, які нещодавно поєднала зі справжніми фото. Здебільшого роботи дівчини маленькі та легко поміщаються на долоні.
Джерело: 24 Канал
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