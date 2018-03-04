Художниця створює неймовірні картини зі звичайних ниток

Молода художниця із Санкт-Петербурга Віра Шимуня створює унікальні міні-картини з ниток.

Митці все дедалі частіше намагаються здивувати прихильників яскравими формами та незвичними рішеннями в мистецтві. Так, молода російська художниця Віра Шимуня почала створювати реалістичні пейзажі за допомогою звичайнісіньких ниток.

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Роботи митця – це вміло зроблені зразки ландшафтного мистецтва. Завдяки вдало підібраним кольорам Віра Шимуня створює неймовірні пейзажі, які нещодавно поєднала зі справжніми фото. Здебільшого роботи дівчини маленькі та легко поміщаються на долоні.

Публикация от Веруня (@shimunia) Фев 22, 2018 в 12:32 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Фев 20, 2018 в 12:07 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Фев 6, 2018 в 7:37 PST

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Публикация от Веруня (@shimunia) Янв 22, 2018 в 12:22 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Янв 15, 2018 в 4:01 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Янв 6, 2018 в 3:48 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Дек 23, 2017 в 9:11 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Дек 19, 2017 в 4:32 PST