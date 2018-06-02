Художниця, яка звинуватила Леді Гагу в плагіаті, має виплатити співачці 12 тисяч доларів
Французька художниця Орлан, яка вже п'ять років звинувачує Леді Гагу за використання її ідей і образів, має виплатити американській співачці 12 тисяч доларів.
Таке рішення прийняв паризький суд, повідомляє Artnet.
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Крім того, ще 6 тисяч доларів художниця зобов'язана перевести французькому представництву студії Universal Music.
Зазначимо, судовий розгляд між Орлан і Леді Гагою розпочався ще у 2013 році. Художниця заявила, що співачка скопіювала елементи її робіт Bumpload (1989 рік) і Woman With Head (1996 рік) при оформленні альбому і запису кліпу Born This Way.
Lady Gaga – Born This Way, дивіться відео:
Орлан зажадала компенсацію від Леді Гаги за порушення прав інтелектуальної власності. А саме, щоб Леді Гага виплатила їй 31,7 мільйона доларів. У 2016 році позов художниці був відхилений.
Проте жінка не погодилася з рішенням суду і подала на апеляцію. Однак у новому позові вона частково змінила звинувачення, а саме назвала дії Гаги не плагіатом, а "паразитуванням" на її роботах.
Орлан / AFP
Відомо, що суддя підтримав сторону співачки і заявив, що художниці не вдалося надати вагомих доказів своїх слів. За його словами, Орлан і Леді Гага працюють в різних сферах і взаємодіють з абсолютно різними аудиторіями.
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