Художниця, яка звинуватила Леді Гагу в плагіаті, має виплатити співачці 12 тисяч доларів

Французька художниця Орлан, яка вже п'ять років звинувачує Леді Гагу за використання її ідей і образів, має виплатити американській співачці 12 тисяч доларів.

Таке рішення прийняв паризький суд, повідомляє Artnet.

Крім того, ще 6 тисяч доларів художниця зобов'язана перевести французькому представництву студії Universal Music.

Зазначимо, судовий розгляд між Орлан і Леді Гагою розпочався ще у 2013 році. Художниця заявила, що співачка скопіювала елементи її робіт Bumpload (1989 рік) і Woman With Head (1996 рік) при оформленні альбому і запису кліпу Born This Way.

Lady Gaga – Born This Way, дивіться відео:

Орлан зажадала компенсацію від Леді Гаги за порушення прав інтелектуальної власності. А саме, щоб Леді Гага виплатила їй 31,7 мільйона доларів. У 2016 році позов художниці був відхилений.

Проте жінка не погодилася з рішенням суду і подала на апеляцію. Однак у новому позові вона частково змінила звинувачення, а саме назвала дії Гаги не плагіатом, а "паразитуванням" на її роботах.



Орлан / AFP

Відомо, що суддя підтримав сторону співачки і заявив, що художниці не вдалося надати вагомих доказів своїх слів. За його словами, Орлан і Леді Гага працюють в різних сферах і взаємодіють з абсолютно різними аудиторіями.