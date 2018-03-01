Художниця зробила реалістичні малюнки тварин на камінні: неймовірні фото

Японська художниця Акі Наката створює неймовірно реалістичні малюнки на звичайнісінькому камінні. Результати творчої роботи митець фіксує на камеру. Свої малюнки вона називає кам'яним мистецтвом.

Як відомо, Акі Наката не є професійною художницею. Свої вміння жінка розвивала самотужки. Ідею для створення першого малюнка був камінь, який випадково знайшла японка. Знахідка дуже нагадувала їй кролика, тому Акі Наката вирішила домалювати деякі елементи, що надали йому реалістичності.

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Над кожною роботою Акі Наката працює дуже ретельно, уважно підбираючи кольори та малюючи найдрібніші деталі. Відтак кожний малюнок насправді нагадує маленьку тваринку.

"Камені можуть виходити за рамки нашого звичайного визначення живих організмів. Коли я думаю про те, як довго камінь перетворюється з величезного валуна в горах на той, яким він є, коли лежить у мене на долоні, я відчуваю історію землі, яку камінь мовчазно спостерігав довгі тисячоліття, і я відчуваю історію всередині нього", – розповіла Акі Наката у соцмережі.