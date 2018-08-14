17:28
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Худюсінький, що аж серце розривалося": на Кіровоградщині батьки морили голодом свого сина (18+)

513 Читать новость на русском
На Кіровоградщині батьки морили голодом свого сина
На Кіровоградщині батьки морили голодом свого сина / Ілюстративне фото

На Кіровоградщині у місті Новоукраїнка батьки морили голодом власного чотирирічного сина. Вага хлопчика становила всього 7 кілограмів замість нормальних для його віку 16 кілограмів.

Про це повідомляє "Кіровоградська правда".

За інформацією видання, від горе-батьків дитину врятували правоохоронці, соціальні служби та медики, які вилучили хлопчика з сім'ї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків.

Читайте також: У Кропивницькому вихователька дитбудинку ошпарила окропом 1-річну дитину

Фахівці поки що не можуть точно сказати, скільки часу дитина недоїдала, і чекають на результати обстеження. Водночас у медзакладі, куди доправили хлопчика, запевнили, що зараз його життю нічого не загрожує.

Ми побачили дитину в ліжечку, з голови до п'ят забруднену власними фекаліями. Він був настільки худюсінький, що серце просто розривалося. Коли їхали в лікарню, хлопчик постійно просив хлібчика і водички. Медики дістали тормозки. А в лікарні, коли в руках медсестри побачив каструлю, почав кричати. ​​Уявіть собі, наскільки він був голодний. Дівчата-сестрички – молодці, принесли хто каші, хто молочка,
– розповіли свідки.

Діти голод морили батьки Кіровоградська область
Чотирирічний хлопчик, якого морили голодом рідні батьки

У службі у справах дітей виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради ситуацію коментують стримано. Розповідають, що 9 серпня патронажний педіатр і медсестра повідомили, що під час огляду десятимісячного немовляти побачили у сім'ї в тяжкому стані іншу дитину – виснаженого чотирирічного хлопчика. Незважаючи на вмовляння медиків, батьки категорично відмовилися госпіталізувати малюка.

Ми відразу поїхали до сім'ї, проте до будинку нас не впустили. Довелося звернутися в поліцію і прокуратуру. Правоохоронці у свою чергу звернулися до суду по санкцію,
– розповів начальник місцевої служби у справах дітей Олександр Спринсян.

Читайте також: На очах у сина батько зґвалтував свою неповнолітню доньку, що має інвалідність

Він додав, що до приміщення вдалося потрапити тільки після того, як поліція отримала дозвіл суду.

У службі також переконують, що до цього інциденту родина не стояла у них на обліку, тому сигналів про неналежне виконання батьківських обов'язків не надходило. Окрім того, не було можливості оглянути і оцінити умови проживання дітей, адже працівників батьки не пускали у приміщення.

Зараз вирішується питання про позбавлення прав батьків, проте все залежатиме від висновків судмедекспертизи і суду.

Зазначимо, що окрім чотирирічного сина, в сім'ї є ще троє доньок – 2008, 2012 і 2017 років народження. Всі дівчатка візуально перебувають у задовільному стані.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні голодування Новини Кропивницького Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
сьогодні, 10:01 Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Як відчуття щастя пов'язане із наявністю грошей
 13 липня , 13:45
Топ-новини: Матч "Полтава" – "Шахтар" перенесений на інший стадіон, Даніло Сілва – гравець "Інтернасьйоналя"
 5 квітня 2017 , 07:30
Російський клуб офіційно представив українського хавбека з Шахтаря
 27 червня 2017 , 19:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук