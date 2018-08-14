"Худюсінький, що аж серце розривалося": на Кіровоградщині батьки морили голодом свого сина (18+)

На Кіровоградщині у місті Новоукраїнка батьки морили голодом власного чотирирічного сина. Вага хлопчика становила всього 7 кілограмів замість нормальних для його віку 16 кілограмів.

Про це повідомляє "Кіровоградська правда".

За інформацією видання, від горе-батьків дитину врятували правоохоронці, соціальні служби та медики, які вилучили хлопчика з сім'ї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків.

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Фахівці поки що не можуть точно сказати, скільки часу дитина недоїдала, і чекають на результати обстеження. Водночас у медзакладі, куди доправили хлопчика, запевнили, що зараз його життю нічого не загрожує.

Ми побачили дитину в ліжечку, з голови до п'ят забруднену власними фекаліями. Він був настільки худюсінький, що серце просто розривалося. Коли їхали в лікарню, хлопчик постійно просив хлібчика і водички. Медики дістали тормозки. А в лікарні, коли в руках медсестри побачив каструлю, почав кричати. ​​Уявіть собі, наскільки він був голодний. Дівчата-сестрички – молодці, принесли хто каші, хто молочка,

– розповіли свідки.



Чотирирічний хлопчик, якого морили голодом рідні батьки

У службі у справах дітей виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради ситуацію коментують стримано. Розповідають, що 9 серпня патронажний педіатр і медсестра повідомили, що під час огляду десятимісячного немовляти побачили у сім'ї в тяжкому стані іншу дитину – виснаженого чотирирічного хлопчика. Незважаючи на вмовляння медиків, батьки категорично відмовилися госпіталізувати малюка.

Ми відразу поїхали до сім'ї, проте до будинку нас не впустили. Довелося звернутися в поліцію і прокуратуру. Правоохоронці у свою чергу звернулися до суду по санкцію,

– розповів начальник місцевої служби у справах дітей Олександр Спринсян.

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Він додав, що до приміщення вдалося потрапити тільки після того, як поліція отримала дозвіл суду.

У службі також переконують, що до цього інциденту родина не стояла у них на обліку, тому сигналів про неналежне виконання батьківських обов'язків не надходило. Окрім того, не було можливості оглянути і оцінити умови проживання дітей, адже працівників батьки не пускали у приміщення.

Зараз вирішується питання про позбавлення прав батьків, проте все залежатиме від висновків судмедекспертизи і суду.

Зазначимо, що окрім чотирирічного сина, в сім'ї є ще троє доньок – 2008, 2012 і 2017 років народження. Всі дівчатка візуально перебувають у задовільному стані.