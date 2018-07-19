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Hutchison Ports тягнуть до Чорноморська заради піару, – експерт

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Порт "Чорноморськ"
Порт "Чорноморськ" / kp.ua

Ключові потужності державного порту "Чорноморськ" пропонують китайському контейнерному оператору Hutchison Ports на "непридатних" умовах в основному заради піару. При цьому сам Hutchison Ports не особливо хоче заходити в Україну.

Про це заявив координатор руху "Ні корупції на транспорті" Олександр Захаров. За його словами, Hutchison Ports не потрібна Україна з її вимогами, в тому числі і щодо соціальних гарантій для трудового колективу порту.

"Проект з Hutchison Ports абсолютно нікому не потрібний, крім самого міністра інфраструктури. Ось він його й тягне, він про нього говорить. Незрозуміло навіщо він цим "Гіперлупом" (Hyperloop – ред.) займається і незрозуміло навіщо тягне сюди Hutchison Ports. Ця схема не потрібна ні Фонду держмайна, ні власне порту "Чорноморськ", ні профспілці порту. Вона нікому не потрібна. Вона потрібна для піару самого міністра", – вважає Захаров.

Експерт пояснив, що не бачить ніякої активності з боку самого Hutchison Ports. А це говорить про те, що китайський оператор і не намагається пробиватися в Україну, посівши очікувану позицію. Якщо йому будуть пропонувати в навантаження будь-які соціальні вимоги, додаткові умови з інвестицій, швидше за все, він відмовиться від "Чорноморська". Захаров вважає, що український порт малопривабливий для глобального оператора, оскільки контейнерних вантажів в Україні вистачає, щоб завантажити 20% існуючих потужностей. А перспектив істотного зростання немає.

"Hutchison Ports розуміють, що вантажопотоків у них немає. Контейнерні перевезення залежать від лінійного судноплавства. Від таких ліній, як Маєрск, CMA. А вони на рік вперед оголошують свій розклад – напрямки, порти, маршрути. Тобто, якщо сюди приходить Hutchison Ports, він повинен вантажі будь-якої з цих ліній, які вже працюють в Одесі, забрати з Одеського, Рибного або Південного порту і перенаправити в Чорноморськ. Обдеруть головним чином навіть не приватні термінали типу Рибного порту. Обдеруть той термінал в Одеському порту, в який держава вклала 500 млн доларів своїх державних грошей – ось він залишиться без вантажів", – підкреслив Захаров.

Експерт додав, що Hutchison Ports, швидше за все, вже розібралися в українських реаліях і розуміють безперспективність будь-яких своїх вкладень в "Чорноморськ". І тому можуть погодитися взяти в оренду 43 га території і причали №1-6 хіба що на практично безкоштовних для себе умовах. На думку Захарова, Мінінфраструктури дивиться не в ту сторону, оскільки українській портовій галузі потрібні не гіпер-технології перевалки, а порядок з митницею і викорінення штучних перешкод, які гальмують вантажі.

"Що може зробити Hutchison Ports своїми інвестиціями? Він може на 5 хвилин прискорити вивантаження кожного контейнера з судна або на 15 хвилин прискорити його завантаження зі складу на вантажівку. Але у нас проблема не в цьому. А в тому, що ця вантажівка потім з контейнером коштує дві доби оформляння в порту. Крім того, Hutchison Ports віддасть 50 доларів екологічній службі, ще заплатить за право проїзду якомусь платному шлагбауму на виїзді з порту. Ось тут у нас проблема, а не прискорення роботи з терміналом", – упевнений Захаров.

Крім того, експерт підтвердив побоювання портовиків "Чорноморська". За його словами, Hutchison Ports використовує повністю роботизовані технології, яким в більшості портів світу люди практично не потрібні. Тому обіцянка зберегти навіть 250 робочих місць з тисячі – це вже багато.

Теги: Новини України Інвестиції Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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