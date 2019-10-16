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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Хуй таки став кандидатом наук: в’єтнамець захистив дисертацію в Одесі

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      Головне – впевненість у своїх силах
      Головне – впевненість у своїх силах / Ілюстративне фото

      В’єтнамський студент Ву Нгок Хуй тривалий час поневірявся у судах, відстоюючи право на правильне написання свого імені українською. За пів року від виграного суду він захистив дисертацію в Одеському національному політехнічному інституті та став кандидатом технічних наук.

      Тема дисертації чоловіка – "Моделі та методи динамічного формування контенту в залежності від характеристик системи прийому-передачі". Про це розповіла "Думская".

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      Відомо, що захист дисертації відбувся 10 жовтня. Члени Вченої ради студента підтримали одноголосно.

      Що не так із прізвищем Хуй?

      Власне, з самим прізвищем все гаразд. Просто Ву Нгок Хуй мав посвідку на проживання в Україні з правильним іменем, а от у візі – з помилкою: Хиу.

      От під таким іменем він і вступив до університету, вивчився і отримав дипломи. Тут почалися проблеми – кандидатську захищати не дозволяли.

      Тут 24 канал писав детальніше: Іноземний студент не зміг захистити кандидатську через переклад українською свого прізвища Huy

      Тож у грудні 2018 року в’єтнамець подав до суду для виправлення імені у дипломах бакалавра та магістра. І, зрештою, Київський районний суд Одеси став на бік студента.

      Хуй
      Перша сторінка дисертації іноземного здобувача / Фото "Думская"

      Цікаво, що Хуй – це особисте ім'я новоспеченого кандидата. Воно означає з в’єтнамської "яскравий" або "той, що світиться".

      Прізвище ж – Ву, а Нгок – середнє ім'я, данина традиції. Колись воно вказувало на стать дитини, а зараз показує приналежність до покоління родини.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Одеси Студенти
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