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Хвилини, які коштують життя: чому пацієнти швидкої помирають у дорозі через затори

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Щодня до швидкої Києва надходить 5-6 тисяч викликів. Більшість – екстрені, тож відлік йде на секунди. Дорогоцінний час втрачають в дорозі. У центрі екстреної медичної допомоги скаржаться: багато водіїв не пропускають карети швидких. Аби пересвідчитись, наші кореспонденти побували на виїзді разом з медиками.

Нещодавно на Закарпатті, карета швидкої, що везла пацієнта в лікарню, потрапила в аварію. Водій не впорався з керуванням на повороті, бо не знайшлось охочих поступитися дорогою. У Києві ДТП за участю швидких трапляється часто: не всі водії готові пропускати автомобілі з сиренами та маячками.

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Водій швидкої Віктор Касьянов за кермом багато років. Каже, у Києві складно знайти потрібну адресу. Номерів будинків часто немає. Припаркуватись ніде, а на шляху зазвичай не пропускають.

Найскладніше – у час пік. А від того, наскільки швидко бригада приїде на місце виклику залежить життя пацієнтів. Коли місто стоїть, прибути за 10 хвилин, як цього вимагає норма, майже неможливо. У МОЗ кажуть, що без допомоги поліції тут не обійтися. 

Багато з вас були за кордоном: ви бачили, якщо їде швидка, всі пропускають автомобіль, щоб він міг проїхати, у нас цього не відбувається. Будемо спілкуватися з МВС про співпрацю, щоби був супровід поліцейських, або як нема супроводу, щоб штрафували,
– заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Нова поліція їм і так часто допомагає, зізнаються водії швидкої.  Завідувач одного із відділень швидкої Валерій Турій сам 20 років виїздив на виклики. Радить водіям подумати про пацієнта у швидкій. 

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Медицина Новини Києва
Джерело: 24 канал
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