"Хворий, розумний і хитрий": на Луганщині розшукують маніяка, який вбив тітку і товариша

У Старобільську, що на Луганщині, трапилось подвійне вбивство. У його скоєнні підозрюють 36-річного Дмитра Федорченка. Він був племінником вбитої жінки та однокласником вбитого чоловіка. Наразі зловмисника розшукує поліція.

Підозрюваного у вчиненні 2 жорстоких убивств у Луганській області 2 тижні тому правоохоронці оголосили у розшук.

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У Старобільську вбили 2 людей

Обидва вбивства сталися, ймовірно, у ніч на 30 серпня. Жертвами стали жителі Старобільська – 36-річний Олександр Єлсуков та 74-річна Людмила Федорченко.

Видання з посиланням на власні джерела у поліції пише, що жінку вбили в неї вдома: "озвірілий від люті злочинець бив ножем у шию і стегно".

Крововтрата і стала причиною смерті. Тіло загиблої жінки згодом виявила її донька Ірина,

– зазначив співрозмовник.

Де трапилося вбивство чоловіка, точно невідомо. "Кисті були знайдені неподалік від вулиці Чехова, інші частини тіла – в лісосмузі біля кварталу "Південний", – додав представник поліції.

Крім того, за інформацією правоохоронців, вбита жінка була рідною тіткою підозрюваного, а чоловік – однокласником та товаришем.

Підозрюваний агресивний і перебуває на обліку психіатра

Поліція обґрунтовано підозрює у скоєнні 2 вбивств 36-річного Дмитра Федорченка. Чоловік офіційно ніде не працював, мав лише випадкові заробітки, вів усамітнений спосіб життя.

Був агресивний, постійно чіплявся до оточення, але такого жаху ніхто, звичайно, не очікував,

– розповідають місцеві жителі.

Водночас у прокуратурі Луганщини повідомили, що підозрюваний перебуває на обліку в психіатра, у нього діагностували "параноїдну шизофренію".

"Постійно роздратований, агресивний, до оточення ставиться вороже, бачить галюцинації... Ще й наркотики. Це поєднання було як бомба з годинниковим механізмом – на жаль, так і сталося", – підсумували у прокуратурі.

У віці 18 років Федорченка звинувачувати у незаконному виробництві, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів.

Тепер Старобільський районний суд Луганської області ухвалив рішення про його затримання, але знайти зловмисника ще не вдалося.

Могла бути ще одна жертва

Місцеві жителі також розповіли, що Федорченко ледь не вбив ще одну жінку. "Він напав на жінку, яка йшла вулицею, але їй вдалося відбитися і втекти. Люди зателефонували в поліцію, але маніяк зник на території кладовища", – зазначив місцевий житель Євген. Далі зловмисник безслідно зник.

Правоохоронці неофіційно заявляють, що підозрюваний може бути вже далеко.

"Федорченко вимкнув мобільний, збив зі сліду собак – він хворий, але до біса розумний і хитрий. Є родичі в Росії та окупованому Луганську, проте туди йому навряд чи вдалося виїхати", – додало джерело видання. Він може бути або в Старобільську, або "поїхав вглиб України".

Усі, хто бачив або знає, де може перебувати Дмитро Федорченко, просять повідомити про це чергову частину Старобільського відділу поліції за телефонами: (066) 16-45-155 або 102, або надіслати лист: r29@lg.npu.gov.ua.



Поліція оголосила Федорченка у розшук / Фото "Обозреватель"