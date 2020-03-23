Хворий на коронавірус Шахов показав свою палату та розповів, як його лікують
Народний депутат Сергій Шахов, який перший з нардепів захворів на Covid-19, показав умови утримання в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні.
В ефірі програми "Після всього" на 24 каналі депутат показав свою палату та розповів, що умови в ній нормальні – є ліжко і тумбочка.
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"Лікарня, як мені відомо, переповнена хворими на коронавірус. Мені шкода медсестер і лікарів через те, що вони працюють в такому режимі кожен день", – сказав він.
Сергій Шахов показав умови утримання у лікарні: дивіться відео
Депутат також розповів, як проходить його день в інфекційній лікарні.
Зранку відбувається вологе прибирання в кімнаті, потім крапельниці, уколи антибіотиками і жарознижуючі (препарати – 24 канал),
– пояснив Шахов.
"Вже 10 днів пройшло від тоді як захворів. Температура не спадає, 38,5 – це середня температура. От зараз збили температуру лікарі і почуваю себе як людина хвора на коронавірус", – додав нардеп.
Що відомо про коронавірус у Шахова: коротко
- Шахов відчув симптоми Covid-19, коли повернувся з відпочинку з Італії 11 березня.
- 18 березня тести підтвердили в депутата коронавірус.
- Спершу він перебував в самоізоляції, однак, згодом його госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
- 19 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у дружини Шахова.
- Хворобу Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що депутат не приходив на позачергове засідання парламенту 17 березня, але його картка у якийсь спосіб брала участь у голосуванні.
- Шахов спростував слова Зеленського і це підтвердили документи, які надала Рада.