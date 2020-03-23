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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Хворий на коронавірус Шахов показав свою палату та розповів, як його лікують

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      Умови в Олександрівській лікарні / Колаж 24 каналу

      Народний депутат Сергій Шахов, який перший з нардепів захворів на Covid-19, показав умови утримання в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні.

      В ефірі програми "Після всього" на 24 каналі депутат показав свою палату та розповів, що умови в ній нормальні – є ліжко і тумбочка. 

      До слова Перший заражений коронавірусом житомирянин показав свій інфекційний бокс та умови в ньому: відео

      "Лікарня, як мені відомо, переповнена хворими на коронавірус. Мені шкода медсестер і лікарів через те, що вони працюють в такому режимі кожен день", – сказав він.

      Сергій Шахов показав умови утримання у лікарні: дивіться відео

      Депутат також розповів, як проходить його день в інфекційній лікарні.

      Зранку відбувається вологе прибирання в кімнаті, потім крапельниці, уколи антибіотиками і жарознижуючі (препарати – 24 канал),
      – пояснив Шахов. 

      "Вже 10 днів пройшло від тоді як захворів. Температура не спадає, 38,5 – це середня температура. От зараз збили температуру лікарі і почуваю себе як людина хвора на коронавірус", – додав нардеп.

      Що відомо про коронавірус у Шахова: коротко

      • Шахов відчув симптоми Covid-19, коли повернувся з відпочинку з Італії 11 березня.
      • 18 березня тести підтвердили в депутата коронавірус.
      • Спершу він перебував в самоізоляції, однак, згодом його госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
      • 19 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у дружини Шахова.
      • Хворобу Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що депутат не приходив на позачергове засідання парламенту 17 березня, але його картка у якийсь спосіб брала участь у голосуванні.
      • Шахов спростував слова Зеленського і це підтвердили документи, які надала Рада.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Верховна Рада Сергій Шахов Новини України
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