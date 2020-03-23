Хворий на коронавірус Шахов показав свою палату та розповів, як його лікують

Народний депутат Сергій Шахов, який перший з нардепів захворів на Covid-19, показав умови утримання в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні.

В ефірі програми "Після всього" на 24 каналі депутат показав свою палату та розповів, що умови в ній нормальні – є ліжко і тумбочка.

До слова Перший заражений коронавірусом житомирянин показав свій інфекційний бокс та умови в ньому: відео

"Лікарня, як мені відомо, переповнена хворими на коронавірус. Мені шкода медсестер і лікарів через те, що вони працюють в такому режимі кожен день", – сказав він.

Сергій Шахов показав умови утримання у лікарні: дивіться відео

Депутат також розповів, як проходить його день в інфекційній лікарні.

Зранку відбувається вологе прибирання в кімнаті, потім крапельниці, уколи антибіотиками і жарознижуючі (препарати – 24 канал),

– пояснив Шахов.

"Вже 10 днів пройшло від тоді як захворів. Температура не спадає, 38,5 – це середня температура. От зараз збили температуру лікарі і почуваю себе як людина хвора на коронавірус", – додав нардеп.

Що відомо про коронавірус у Шахова: коротко