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      Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок, – вчені

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      Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок
      Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок / cbsnews.com

      Науковці з'ясували, що жіночий мозок швидше накопичує в собі уривки "білкового сміття", через що прискорюється розвиток хвороби Альцгеймера.

      Вчені з Гарвардського університету (США) виявили, що тау-білок є своєрідним живильним середовищем для хвороби Альцгеймера, пише журнал JAMA Neurology.

      Читайте також:  Причиною хвороби Альцгеймера може бути запалення ясен

      В експерименті взяли участь 30 людей. Дослідники підрахували кількість молекул "білкового сміття" в мозку добровольців. Відмінностей у здорових чоловіків і жінок не виявилося, але у хворих спостерігалася зовсім інша ситуація.

       
      Хвороба Альцгеймера – причини виникнення
      Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

      Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.

      У середньому нервові клітини жінок з хворобою Альцгеймера містили на 6-10% більше тау-білка, ніж у чоловіків. У найважчих випадках різниця досягала 40-70%.

      Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок
      Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок

      Вчені поки що не розуміють, що змушує клітини мозку накопичувати в собі тау-білок, тому створити ефективні препарати від хвороби Альцгеймера наразі неможливо.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я хвороба Альцгеймера
      Джерело: 24 Канал
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