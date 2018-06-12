Хвороба і чоловік за стіною, – Олена Шоптенко вперше прокоментувала народження дитини
Український хореограф та учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко вперше після народження дитини розповіла про труднощі останніх днів вагітності,
Про це Шоптенко розповіла в інтерв'ю "ТСН".
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Олена Шоптенко народила свого первістка 9 червня. Жінка розповіла, що за два дні до пологів захворіла і до пологового будинку їхала з температурою.
Мені здавалося, що я до всього готова і з усім впораюся, але вже в процесі виявилося, що я ні до чого не готова, але поратися доведеться. Дуже ускладнює ситуацію, що за два дні до пологів я захворіла і тому до пологового будинку їхала з температурою, з якою ми боремося досі. Так що ночами я поки не сплю не через дитину, а через себе. На щастя, син мені допомагає тим, що поки просто спить,
– розповіла Олена.
Цікаво, що її чоловік Олексій Іванов спершу навідріз відмовився перебувати з дружиною під час самого процесу, пояснюючи це своєю вразливістю. Однак у найвідповідальніший момент коханий Шоптенко був поряд, але за стіною пологового залу.
Нагадаємо, що подружжя вирішило назвати сина Олексієм.
"Рішення було дуже швидким. Коли ми дізналися, що буде хлопчик, чоловік сказав, що є всього два варіанти імені, які йому подобаються. З двох я вибрала це. Але мені дуже подобається, що у мене тепер постійно буде Олексій Іванов, поки його велика копія зайнята на своїх проектах", – зазначила Олена Шоптенко.