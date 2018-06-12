Хвороба і чоловік за стіною, – Олена Шоптенко вперше прокоментувала народження дитини

Український хореограф та учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко вперше після народження дитини розповіла про труднощі останніх днів вагітності,

Про це Шоптенко розповіла в інтерв'ю "ТСН".

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Олена Шоптенко народила свого первістка 9 червня. Жінка розповіла, що за два дні до пологів захворіла і до пологового будинку їхала з температурою.

Мені здавалося, що я до всього готова і з усім впораюся, але вже в процесі виявилося, що я ні до чого не готова, але поратися доведеться. Дуже ускладнює ситуацію, що за два дні до пологів я захворіла і тому до пологового будинку їхала з температурою, з якою ми боремося досі. Так що ночами я поки не сплю не через дитину, а через себе. На щастя, син мені допомагає тим, що поки просто спить,

– розповіла Олена.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 6 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

Цікаво, що її чоловік Олексій Іванов спершу навідріз відмовився перебувати з дружиною під час самого процесу, пояснюючи це своєю вразливістю. Однак у найвідповідальніший момент коханий Шоптенко був поряд, але за стіною пологового залу.

Допис, поширений Alexey Ivanov (@kzmr_mlvch) 9 Чер 2018 р. о 8:15 PDT

Нагадаємо, що подружжя вирішило назвати сина Олексієм.

"Рішення було дуже швидким. Коли ми дізналися, що буде хлопчик, чоловік сказав, що є всього два варіанти імені, які йому подобаються. З двох я вибрала це. Але мені дуже подобається, що у мене тепер постійно буде Олексій Іванов, поки його велика копія зайнята на своїх проектах", – зазначила Олена Шоптенко.