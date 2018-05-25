Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції

В Україні з настанням тепла зафіксовано чимало людей, які підчепили хворобу Лайма, також відому під назвою бореліоз, переносниками якої є кліщі.

Чим небезпечна хвороба Лайма (бореліоз)?

Інфекційна хвороба передається людині під час присмоктування чорноногих кліщів до шкіри. Активність нападів припадає на квітень-травень та серпень-вересень.

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Кліщів менше на природі в сонячну жарку погоду і більше – в прохолодну та похмуру. Окрім цього, мізерні комахи можуть потрапити у вашу оселю навіть разом з букетом квітів чи домашніми улюбленцями.

Хворобу Лайма спричинюють борелії, яких переносять виключно кліщі. Зараження відбувається, коли комаха впорскує слину в ранку. Щороку в Україні фіксують до 1500 випадків зараження на бореліоз.

Початкові симптоми хвороби Лайма проявляються протягом 5-11 днів після моменту укусу, стільки триває інкубаційний період. Перші ознаки нагадують симптоми грипу.

Переважно, місце укусу сильно напухає, з’являється червона пляма, може відбутись параліч лицьового нерва.

Несвоєчасне звернення до медиків може обернутись "букетом" серйозних хронічних захворювань – від болю у суглобах і проблем з нервовою та серцево-судинною системами до неврологічних розладів. Бореліоз може призвести навіть до інвалідності.

Хвороба Лайма лікується антибіотиками, курс триває від 2 тижнів до 1 місяця, і це за умови, що у вас рання стадія.

Хворобу Лайма розповсюджують кліщі

Хвороба Лайма: симптоми

Перебіг захворювання часто має три стадії, і кожна з них проявляється дуже різними симптомами. Окрім того, стадії можуть перебігати з різним ступенем тяжкості. А іноді інтервали між стадіями захворювання Лайма є довгими і безсимптомними.

Перша стадія захворювання – стадія локальної інфекції, коли патологічний процес розвивається в місці укусу. Проявляються шкірні прояви, зокрема, виникає почервоніння та мігруюча еритема.

Перша стадія розвитку хвороби (від 3 до 30 днів): симптоми

набряк і почервоніння в місці укусу

висип на шкірі

підвищення температури тіла

головний біль

біль у суглобах і м’язах

швидка стомлюваність

ломота в тілі

озноб

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У 5 – 8% людей на 1 стадії спостерігаються ознаки ураження головного мозку.

нудота і блювота

сильний головний біль

підвищена чутливість шкіри

світлобоязнь

напруга потиличних м’язів





Друга стадія розвитку хвороби (від 1 до 3 місяців після укусу): симптоми

Друга стадія захворювання – стадія дисемінації, коли відбувається поширення збудника хвороби з первинного вогнища по організму людини.. Гематогенна і лімфогенна дисемінація відбувається у лімфатичні вузли, паренхіматозні органи, суглоби, нервову систему, де борелії захоплюються системою мононуклеарних фагоцитів з формуванням метастатичних вогнищ запалення.

пульсуючий головний біль

світлобоязнь

підвищена температура тіла

зниження концентрації уваги

розлади сну

різкі зміни настрою

параліч черепних нервів

периферична радикулопатія

порушення чутливості кінцівок

запаморочення

задишка

тахікардія

біль у грудях

лімфоцитома на місці укусу

Третя стадія розвитку хвороби (через 1,5 – 2 роки): симптоми

Третя стадія захворювання – стадія персистуючої інфекції і автоімунних порушень. Уражень зазнають переважно суглоби, серце та нервова система, рідше – шкіра. Ця стадія може розвинутися через декілька місяців, а то й років після інфікування.

епілептичні напади

порушення свідомості

деменція

болючі спазми м’язів

розлади пам’яті

синюшно-червоні плями, інфільтрати, вузлики на шкірі кінцівок

шкіра атрофується і стає подібна зім’ятого паперу

Симптоми хвороби Лайма

Профілактика

Аби не стати жертвою кліща, варто дотримуватись кількох простих порад:

1. У своєму дворі вдома або на дачі регулярно косіть траву, адже кліщі, як правило, живуть неподалік лісів і полів.

2. Подбайте про одяг на природу чи прогулянку у парку. Варто одягати щось на голову, світлий однотонний одяг з довгими рукавами і довгі штани, які щільно облягають тіло – на світлому легше виявити кліща, а одяг, що облягає, захистить від проникнення комахи на шкіру.

3. Щодня оглядайте себе, дітей та домашніх улюбленців на предмет кліщів. Огляд варто повторювати кожні 2 години прогулянки та після того, як повернулись додому. Також перевірте усі речі, які принесли з прогулянки – сумки, пледи та інше.

4. На природі для відпочинку краще очистити місце від сухої трави, гілок, хмизу.

5. Використовуйте для захисту від цих небезпечних комах аерозолі та креми, які відлякують кліщів.

Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі – відео